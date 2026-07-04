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È stato arrestato un uomo italiano di 49 anni a seguito di una condanna definitiva a sette anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti contro i famigliari, violenza sessuale e pornografia minorile. L’ordine di carcerazione è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Lugo su disposizione della Procura di Bologna, dopo una lunga e articolata indagine che ha coinvolto anche la Procura di Ravenna.

Le indagini e la segnalazione iniziale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel dicembre 2023, quando una segnalazione è giunta al Commissariato di Lugo riguardo la situazione precaria di una famiglia residente nella zona. Gli agenti, dopo aver raccolto i primi riscontri, hanno avviato un’indagine approfondita, coordinata inizialmente dalla Procura della Repubblica di Ravenna e successivamente da quella di Bologna per competenza territoriale.

L’attività investigativa si è rivelata particolarmente complessa e delicata. Gli operatori hanno raccolto numerose testimonianze e acquisito un ingente quantitativo di materiale probatorio: fotografie, video, audio e chat. La disamina di questi elementi, durata diversi mesi, ha permesso di ricostruire un quadro indiziario estremamente grave nei confronti dell’uomo.

I reati contestati e la situazione familiare

Dall’analisi del materiale raccolto sono emersi indizi di abusi di varia natura perpetrati dall’uomo ai danni della moglie e dei tre figli minori, tutti in tenera età. Gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 2018 e il 2023, in un contesto familiare descritto come degradato. La gravità delle accuse ha reso necessario l’intervento urgente delle autorità per proteggere la donna e i bambini, che sono stati allontanati e messi in sicurezza.

Le misure cautelari e il processo

L’uomo è stato sottoposto a misura cautelare e indagato per maltrattamenti contro i famigliari, violenza sessuale e pornografia minorile. Dopo il rinvio a giudizio, il processo si è svolto in più gradi: condanna in primo grado, conferma in appello e, infine, la sentenza definitiva della Corte di Cassazione.

Il 3 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha reso esecutiva la pena di sette anni e sei mesi di reclusione. L’uomo, di 49 anni, è stato quindi arrestato dalla Polizia di Stato di Lugo e condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna.

IPA