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Un uomo denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offenderenel centro di Ravenna. L’operazione, svolta nelle ore serali e notturne, ha portato anche al sequestro di armi bianche e di una dose di sostanza stupefacente. L’uomo, di 30 anni e di nazionalità tunisina, è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di droga e sottoposto a Daspo urbano di un anno dalle principali aree cittadine.

Controlli straordinari nel centro di Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Ravenna ha predisposto nei giorni scorsi una serie di servizi straordinari di controllo del territorio. L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con il supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale”, si è concentrata sulle zone più sensibili del centro cittadino, tra cui Piazza Kennedy, Isola San Giovanni, i giardini “Speyer” e la stazione ferroviaria locale.

Identificate 56 persone, 27 già note alle forze dell’ordine

Durante i controlli, gli agenti hanno identificato complessivamente 56 persone, di cui 52 cittadini extracomunitari. Tra queste, 27 persone risultavano già note alle banche dati delle Forze di Polizia. L’attenzione si è focalizzata in particolare sulle aree di aggregazione e sui luoghi ritenuti più a rischio per la sicurezza pubblica.

Minaccia con machete e fuga: l’intervento della Polizia

Nel corso del servizio, una segnalazione ha attirato l’attenzione degli operatori: un uomo ha riferito di essere stato minacciato senza motivo apparente da un individuo armato di machete, che si era poi dato alla fuga. Le ricerche sono state immediatamente estese alle zone limitrofe e si sono concentrate nei pressi di Piazza Kennedy, dove gli agenti sono riusciti a individuare e bloccare un soggetto corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima.

Sequestrati coltelli e droga nello zaino

Durante il controllo, all’interno dello zaino dell’uomo sono stati rinvenuti un coltello tipo “mannaia” con lama di 18,5 centimetri, un coltello da cucina con lama di 11 centimetri e una dose di sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro dagli agenti intervenuti.

Denuncia per minaccia aggravata e Daspo urbano

Al termine degli accertamenti, il cittadino tunisino di 30 anni è stato denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata. Contestualmente, è stata inoltrata segnalazione alla Prefettura competente quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti, il Questore di Ravenna ha disposto, tramite la Divisione Anticrimine, la misura di prevenzione del divieto di accesso a determinate aree urbane – il cosiddetto “Daspo Urbano” – della durata di un anno. Tale provvedimento vieta all’uomo di accedere e sostare presso la stazione ferroviaria e gli altri luoghi sensibili del centro cittadino, tra cui Piazza Kennedy, Isola San Giovanni e i giardini “Speyer”.

IPA