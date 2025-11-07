Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza di un esercizio pubblico situato nel forese di Ravenna, con conseguente chiusura temporanea del locale. Il provvedimento, adottato per motivi legati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stato eseguito nella giornata del 7 novembre dalla Questura.

Chiusura temporanea decisa dal Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo una complessa attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna. Il Questore ha ritenuto necessario applicare l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in seguito a ripetute violazioni che hanno compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica.

Precedenti provvedimenti e motivazioni

Il locale non è nuovo a simili provvedimenti: già nel 2022 e nel 2024 era stato oggetto di chiusura, sempre per l’applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. In entrambe le occasioni, durante servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati, le forze di polizia avevano sequestrato sostanze stupefacenti all’interno del locale.

Nuovo sequestro di cocaina

Nei giorni scorsi, durante un servizio straordinario volto al contrasto dei reati legati agli stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione nel locale. L’operazione ha portato al rinvenimento e sequestro di una ventina di involucri contenenti cocaina, aggravando ulteriormente la posizione dell’esercizio pubblico.

Quindici giorni di chiusura per il locale

Alla luce della situazione giudicata particolarmente grave e potenzialmente pericolosa per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore ha decretato la sospensione dell’attività. Il locale resterà chiuso per quindici giorni, come previsto dal provvedimento eseguito oggi a Ravenna.

