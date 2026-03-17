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Fermata una cittadina straniera di 38 anni per reiterate violazioni degli arresti domiciliari e spaccio di sostanze stupefacenti: è questo il bilancio dell’operazione “Smoke Corner” condotta dalla Polizia di Stato nelle aree attorno alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer. L’arresto è stato eseguito a seguito di controlli mirati, mentre un secondo soggetto, un cittadino egiziano di 21 anni, è stato segnalato per detenzione di droga. Gli interventi sono stati effettuati a Ravenna il 17 marzo 2026.

Controlli serrati nelle zone della stazione e dei giardini Speyer

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti si è concentrata sulle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer, considerate particolarmente sensibili per la presenza di fenomeni di spaccio e altre forme di illegalità. L’operazione “Smoke Corner”, avviata a fine febbraio, ha portato a nuovi sviluppi con l’arresto di una donna di 38 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati alla vendita di sostanze stupefacenti.

La vicenda della cittadina straniera: arresti e violazioni

La donna, dopo aver scontato un periodo di custodia cautelare in carcere per fatti legati allo spaccio, era stata posta agli arresti domiciliari. Tuttavia, i controlli effettuati dalle pattuglie della volante hanno permesso di accertare che la stessa non rispettava la misura cautelare, venendo trovata nei pressi della stazione ferroviaria, nonostante fosse destinataria anche di un provvedimento Dacur (Divieto di Accesso alle aree Urbane).

Per questa ragione è scattato un primo arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la donna è stata nuovamente collocata agli arresti domiciliari. Tuttavia, la mattina seguente, quando gli agenti si sono recati presso la sua abitazione per condurla in udienza con rito direttissimo, la donna risultava assente. È quindi scattato un secondo arresto: su disposizione del P.M., la cittadina straniera è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura di Ravenna. Considerate le ripetute violazioni, la misura degli arresti domiciliari verrà aggravata con la custodia cautelare in carcere.

Controlli sul territorio: sequestrati 8 grammi di droga

Nel corso delle ordinarie attività di controllo, sempre nelle zone adiacenti alla stazione, il personale dell’UPGSP ha fermato un cittadino egiziano di 21 anni. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo a terra. Gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a recuperare l’involucro, che conteneva circa 8 grammi di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e il soggetto è stato segnalato alla locale Prefettura.

IPA