Eseguito un arresto per atti persecutori a Ravenna, dove un cittadino rumeno di 40 anni è stato fermato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna. L’uomo è stato bloccato mentre proferiva gravi minacce di morte nei confronti della donna, in un contesto riconducibile alla violenza di genere.

Il controllo del territorio e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante le consuete attività di controllo del territorio e di tutela delle vittime di violenza di genere svolte dalla Questura di Ravenna. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato il cittadino rumeno in una traversa di via Trieste, nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, una donna di 43 anni.

Le minacce e l’arresto in flagranza

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli operatori, stava minacciando di morte la donna, che si trovava all’interno della propria abitazione. La condotta intimidatoria è stata immediatamente interrotta dagli agenti, che hanno provveduto a bloccare e arrestare il soggetto in flagranza di reato per atti persecutori, come previsto dall’articolo 612 bis del Codice Penale. La gravità delle minacce e il rapporto tra le parti hanno reso necessario l’intervento tempestivo.

Le conseguenze dell’arresto e il ruolo della Procura

Dopo l’arresto, il Pubblico Ministero di turno è stato informato dell’accaduto e ha disposto il trattenimento dell’uomo presso le camere di sicurezza della Questura. Successivamente, il cittadino rumeno è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna, in attesa di essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

