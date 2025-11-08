Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un grave episodio di minaccia con coltello ha avuto luogo ieri pomeriggio, 7 novembre, a Ravenna, dove un minore è stato identificato e sottoposto a misura cautelare dopo aver avvicinato un coetaneo nei pressi dei giardini Speyer. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato allontanato dalla zona della stazione ferroviaria per un anno su disposizione del Questore.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando un minore appena uscito da scuola si trovava nella zona dei giardini Speyer. In quel momento, è stato avvicinato da un coetaneo che, secondo quanto riferito, avrebbe mostrato un coltello con atteggiamento minaccioso.

L’intervento dei Carabinieri

La situazione è stata segnalata al 112 prima da un passante e successivamente dai genitori del ragazzo coinvolto. L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma dei Carabinieri ha permesso di raggiungere rapidamente il luogo dell’accaduto. Gli agenti hanno identificato l’autore della minaccia e hanno proceduto con l’applicazione della misura cautelare dell’accompagnamento presso l’abitazione familiare del giovane.

I provvedimenti adottati

Il minore responsabile dell’episodio risultava già gravato da alcuni precedenti di polizia e destinatario di una misura di prevenzione. Considerata la gravità del fatto e la pericolosità dimostrata, il Questore di Ravenna ha emesso nella mattinata odierna un provvedimento di D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso alle aree Urbane), che vieta al giovane di frequentare la zona della stazione ferroviaria e le aree circostanti per un anno.

Le motivazioni del provvedimento

Il provvedimento è stato adottato per prevenire ulteriori episodi di minaccia e per tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare dei giovani che frequentano la zona della stazione e i giardini Speyer. Il Questore ha sottolineato la necessità di intervenire con fermezza nei confronti di comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità pubblica.

