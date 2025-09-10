Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro giovani denunciati a seguito di una rissa avvenuta la notte del 27 agosto sul lungomare di Ravenna, precisamente a Punta Marina, davanti a un locale pubblico. I provvedimenti sono stati disposti dal Questore a seguito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Le misure adottate: Daspo Willy e foglio di via

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha visto coinvolti quattro giovani che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri per la presunta partecipazione a una rissa scoppiata nella notte tra il 27 agosto e il 28 agosto sul lungomare di Ravenna, all’ingresso di un noto locale pubblico di Punta Marina. A seguito di una specifica istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, il Questore ha valutato la gravità dell’episodio e la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti, decidendo di emettere quattro misure di prevenzione.

Il caso del ventiduenne: precedenti e foglio di via

Tra i giovani coinvolti, particolare attenzione è stata rivolta a un 22enne proveniente da fuori provincia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio. Il giovane era già stato destinatario di un divieto di accesso a due locali pubblici nel territorio di residenza, proprio a seguito della commissione di reati contro la persona all’interno degli stessi. In considerazione della sua recidività e del rischio che potesse reiterare comportamenti pericolosi, il Questore ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ravenna per quattro anni.

Daspo Willy per gli altri tre giovani

Per gli altri tre giovani coinvolti nella rissa, la Divisione Anticrimine della Polizia di Stato ha emesso il cosiddetto “Daspo Willy”. Questo provvedimento, introdotto per contrastare episodi di violenza e garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione, prevede il divieto per un anno di accedere o anche solo stazionare nelle immediate vicinanze del locale teatro dell’episodio. Il Daspo Willy rappresenta una misura preventiva che mira a contenere situazioni che possano destare grave allarme sociale e a tutelare l’incolumità dei cittadini.

Il contesto: sicurezza e prevenzione a Ravenna

L’episodio di rissa avvenuto a Punta Marina si inserisce in un contesto più ampio di attenzione delle forze dell’ordine verso la sicurezza nei luoghi pubblici e di svago. Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato i controlli e adottato strumenti come il Daspo Willy per prevenire episodi di violenza e garantire la tranquillità dei cittadini. La scelta di applicare misure di prevenzione anche in assenza di condanne definitive testimonia la volontà di agire tempestivamente per evitare che situazioni di rischio possano degenerare.

La risposta delle istituzioni

Il Questore di Ravenna ha sottolineato l’importanza di intervenire con decisione nei confronti di chi si rende protagonista di episodi che minano la sicurezza collettiva. L’emissione del foglio di via e dei Daspo Willy rappresenta una risposta concreta e immediata a comportamenti che, se non arginati, potrebbero avere conseguenze gravi per l’ordine pubblico. Le misure adottate sono state motivate dalla gravità dei fatti accertati e dalla necessità di prevenire ulteriori episodi di violenza.

