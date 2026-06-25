Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un cittadino italiano di 60 anni, senza fissa dimora, per furto aggravato a Ravenna. L’uomo è stato fermato grazie alla pronta segnalazione di un giovane testimone, figlio della titolare di un esercizio commerciale vicino al luogo del reato, che ha seguito il responsabile e ha collaborato con la Sala Operativa della Polizia.

La segnalazione decisiva del testimone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno, quando intorno alle ore 18.35 è giunta una segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Ravenna. Un giovane, figlio della titolare di un negozio vicino, ha riferito di aver assistito personalmente al furto di tre paia di occhiali all’interno di una vicina ottica. Il ragazzo, mostrando sangue freddo e senso civico, si è immediatamente messo all’inseguimento del responsabile, mantenendo costantemente il contatto telefonico con la Polizia e fornendo dettagli sulla descrizione e sugli spostamenti del sospetto.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Grazie alla collaborazione del testimone, che non ha mai perso di vista il fuggitivo, le pattuglie della Volante sono riuscite a rintracciare il sospettato all’interno di un pubblico esercizio nelle immediate vicinanze del luogo del furto. L’uomo, un cittadino italiano di 60 anni senza fissa dimora, si era rifugiato nel locale poco dopo aver commesso il reato.

La confessione e il recupero della refurtiva

Durante le operazioni di identificazione, il sospettato ha consegnato spontaneamente agli agenti tre paia di occhiali, ammettendo di averli sottratti poco prima dall’esercizio commerciale. Tuttavia, non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. Gli accertamenti immediati della Sala Operativa hanno permesso di individuare l’ottica derubata e di identificare la dipendente presente al momento dei fatti. La donna ha confermato la dinamica del furto, spiegando che il soggetto era entrato nel negozio con un pretesto e, approfittando di un momento di distrazione, aveva nascosto nelle tasche i tre paia di occhiali prima di fuggire.

Restituzione della refurtiva e formalizzazione della querela

La refurtiva, del valore complessivo di 680 euro, è stata recuperata integralmente dalla Polizia e restituita alla persona offesa. La dipendente dell’ottica ha poi formalizzato una regolare querela nei confronti dell’autore del furto.

L’arresto e le decisioni del giudice

L’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Ravenna e tratto in arresto per furto aggravato. All’esito della direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora dalla provincia di Ravenna.

IPA