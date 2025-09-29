Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato è stato eseguito nella giornata di sabato nel centro di Ravenna. Un uomo di 28 anni, cittadino tunisino, è stato fermato dalle Volanti della Polizia di Stato mentre cercava di vendere merce appena sottratta da un negozio di abbigliamento. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione di movimenti sospetti nei pressi dell’esercizio commerciale. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel comune per l’indagato.

Segnalazione e intervento immediato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato, quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione che indicava la presenza di un individuo sospetto nei pressi di un negozio di abbigliamento situato nel cuore di Ravenna. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono immediatamente recati sul posto, rispondendo con prontezza all’allarme lanciato dai cittadini.

L’arresto in flagranza e il recupero della refurtiva

Giunti sul luogo indicato, i poliziotti hanno individuato un uomo che stava tentando di vendere alcuni capi di abbigliamento. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la merce era stata sottratta poco prima all’interno dello stesso negozio. L’uomo, un cittadino tunisino di 28 anni, è stato quindi bloccato e tratto in arresto in flagranza di furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercente, grazie alla tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagato è stato condotto davanti al Giudice per la convalida dell’arresto. All’esito dell’udienza, il magistrato ha confermato la misura restrittiva e ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora nel comune di Ravenna. Questa misura cautelare mira a prevenire il rischio di reiterazione del reato e a tutelare la sicurezza della comunità locale.

