Ravenna, ruba vestiti in un negozio e tenta di rivenderli subito dopo: arrestato grazie a una segnalazione
Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Ravenna per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a vendere merce rubata da un negozio.
Un arresto per furto aggravato è stato eseguito nella giornata di sabato nel centro di Ravenna. Un uomo di 28 anni, cittadino tunisino, è stato fermato dalle Volanti della Polizia di Stato mentre cercava di vendere merce appena sottratta da un negozio di abbigliamento. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione di movimenti sospetti nei pressi dell’esercizio commerciale. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel comune per l’indagato.
Segnalazione e intervento immediato
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato, quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione che indicava la presenza di un individuo sospetto nei pressi di un negozio di abbigliamento situato nel cuore di Ravenna. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono immediatamente recati sul posto, rispondendo con prontezza all’allarme lanciato dai cittadini.
L’arresto in flagranza e il recupero della refurtiva
Giunti sul luogo indicato, i poliziotti hanno individuato un uomo che stava tentando di vendere alcuni capi di abbigliamento. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la merce era stata sottratta poco prima all’interno dello stesso negozio. L’uomo, un cittadino tunisino di 28 anni, è stato quindi bloccato e tratto in arresto in flagranza di furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercente, grazie alla tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine.
Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagato è stato condotto davanti al Giudice per la convalida dell’arresto. All’esito dell’udienza, il magistrato ha confermato la misura restrittiva e ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora nel comune di Ravenna. Questa misura cautelare mira a prevenire il rischio di reiterazione del reato e a tutelare la sicurezza della comunità locale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.