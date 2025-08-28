Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e diverse denunce sono il risultato di un’operazione di polizia avvenuta nella serata di ieri a Ravenna, dove un uomo è stato fermato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L’intervento, scattato dopo una segnalazione di lite in appartamento, ha portato anche alla scoperta di cartucce e armi detenute senza autorizzazione, oltre a episodi di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella tarda serata del 28 agosto 2025, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione relativa a una presunta lite domestica nel centro cittadino. Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti prontamente, trovandosi di fronte a una situazione che ha subito destato sospetti.

L’intervento della Polizia: dalla segnalazione alla scoperta

Secondo quanto ricostruito, la chiamata d’allarme ha portato gli operatori a un appartamento dove si trovavano un uomo e una giovane donna in evidente stato confusionale. All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno notato la presenza di oggetti riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti: ritagli di cellophane, bilance di precisione e una pipetta per il crack. Questi elementi hanno fatto ipotizzare che i due avessero appena fatto uso di droga all’interno delle mura domestiche.

La perquisizione e il sequestro di droga e armi

La situazione sospetta ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione approfondita dell’appartamento. L’operazione ha permesso di rinvenire, nascosti con cura in vasi e cassetti, diversi tipi di sostanze stupefacenti: circa 265 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish. Oltre alla droga, sono state trovate alcune cartucce per pistola revolver e fucile, detenute senza alcuna autorizzazione, e un coltello da caccia con lama bilaterale.

Le accuse e le conseguenze legali

L’uomo è stato immediatamente arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Contestualmente, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e per detenzione abusiva di munizionamento per armi. La Procura della Repubblica di Ravenna è stata informata dei fatti e ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale locale, dove rimarrà in attesa della convalida dell’arresto. L’operazione, scattata grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, ha permesso di sequestrare droga e armi, prevenendo possibili ulteriori reati e garantendo maggiore sicurezza alla città di Ravenna.

