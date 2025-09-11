Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 50 grammi di cocaina sequestrati sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Ravenna l’11 settembre 2025, dopo una segnalazione anonima ricevuta tramite l’applicazione YouPol. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi di viale Europa e sottoposto a perquisizione, che ha portato alla scoperta della sostanza stupefacente. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a seguito di una segnalazione giunta attraverso l’applicazione YouPol, uno strumento digitale che permette ai cittadini, soprattutto ai più giovani, di comunicare in modo sicuro e anonimo episodi di spaccio, bullismo e altre situazioni di pericolo. L’applicazione, attiva su tutto il territorio nazionale, si è rivelata ancora una volta fondamentale per rafforzare la collaborazione tra la comunità e le Forze dell’Ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

La vicenda ha avuto inizio quando una comunicazione, inviata tramite YouPol, ha segnalato una presunta attività di spaccio nelle vicinanze di viale Europa, a Ravenna. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati immediatamente inviati sul posto per verificare la situazione. Dopo aver effettuato i primi accertamenti, i poliziotti hanno deciso di entrare in un esercizio commerciale della zona, dove hanno individuato un uomo già conosciuto per precedenti specifici legati a reati analoghi.

La perquisizione e il sequestro della droga

L’uomo è stato accompagnato all’esterno del locale e sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Durante il controllo del suo scooter, gli agenti hanno rinvenuto un contenitore contenente circa 50 grammi di una sostanza che, dai primi accertamenti, è risultata essere verosimilmente cocaina. La droga è stata immediatamente sequestrata, mentre l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

L’udienza di convalida e la misura cautelare

All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha deciso di applicare nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Questa decisione è stata presa in considerazione dei precedenti specifici dell’uomo e della quantità di sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso. L’arrestato dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione illecita di sostanza stupefacente e attendere i successivi sviluppi giudiziari presso la propria abitazione.

IPA