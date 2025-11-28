Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Lavezzola, in provincia di Ravenna, dove un uomo di 34 anni è stato fermato per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex-fidanzata. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la vittima da comportamenti persecutori, ricostruiti grazie a testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando la ex-fidanzata dell’uomo si è rivolta ai militari della Stazione di Lavezzola per denunciare quanto accaduto la sera precedente. La donna ha raccontato di aver visto il suo ex nei pressi del luogo di lavoro, nonostante su di lui gravasse un divieto di avvicinamento, conseguenza di precedenti denunce per atti persecutori.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito dalla vittima, la presenza dell’ex-fidanzato nei pressi dello stabile dove lavorava le ha provocato un forte stato di ansia e paura. La donna, presa dal panico, ha deciso di informare immediatamente i Carabinieri, fornendo una dettagliata descrizione dell’accaduto. I militari hanno quindi avviato le indagini, analizzando i filmati delle telecamere private installate nella zona e raccogliendo alcune testimonianze che hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’uomo.

L’intervento dei Carabinieri

Grazie all’attività investigativa, i Carabinieri hanno accertato che il 34enne si era effettivamente appostato con la propria auto davanti all’ingresso dello stabile dove la ex-fidanzata stava lavorando. Questo comportamento ha rappresentato una chiara violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, già imposta all’uomo in seguito alle denunce per atti persecutori.

L’arresto in differita

L’uomo è stato quindi sottoposto a arresto in differita, una misura che consente di procedere all’arresto anche a distanza di tempo dal fatto, quando emergono elementi probatori sufficienti. L’azione dei Carabinieri si è basata sulle prove raccolte, tra cui le immagini delle telecamere e le dichiarazioni dei testimoni, che hanno confermato la presenza dell’indagato nei pressi del luogo di lavoro della vittima.

La tutela della vittima

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di garantire la sicurezza della donna, già provata da precedenti episodi di atti persecutori. La vicenda sottolinea l’importanza delle misure di protezione a favore delle vittime di stalking e la necessità di un costante monitoraggio da parte delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi di violenza.

IPA