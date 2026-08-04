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Un arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale nel centro storico di Ravenna. L’operazione, condotta nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio durante la stagione estiva, è stata resa possibile grazie alla tempestività degli agenti, che hanno bloccato l’aggressore in flagranza di reato.

Il comunicato della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata odierna le Volanti della Questura di Ravenna sono intervenute prontamente presso un esercizio commerciale situato nel cuore della città. La segnalazione riguardava un uomo che aveva tentato di sottrarre un paio di occhiali senza corrispondere il pagamento, per poi aggredire una dipendente del negozio.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Gli agenti, giunti sul posto in pochi istanti dalla chiamata, hanno immediatamente interrotto l’aggressione in corso. L’uomo, colto in flagranza, è stato bloccato e arrestato. La dipendente, vittima dell’attacco, ha riportato diverse escoriazioni e graffi al volto, ma grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine si sono evitate conseguenze più gravi.

I reati contestati e il materiale sequestrato

Oltre all’arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato deferito per ulteriori reati: danneggiamento, porto abusivo d’armi e oltraggio a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione, infatti, è stato trovato in possesso di un punteruolo lungo 21 cm, oggetto che ha determinato l’aggravante del porto abusivo d’armi.

Potenziamento dei controlli estivi a Ravenna

L’episodio si inserisce nel quadro di un più ampio piano di potenziamento dei servizi di controllo del territorio, attuato dalla Polizia di Stato nel corso della stagione estiva. L’obiettivo è garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine e una risposta più efficace e tempestiva alle emergenze, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate come il centro storico di Ravenna.

IPA