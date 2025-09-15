Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati denunciati per ricettazione a Ravenna dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di montare uno pneumatico su un’auto rubata. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la Polizia ha notato movimenti sospetti durante un controllo del territorio. Gli agenti sono intervenuti prontamente, recuperando anche il telecomando del veicolo che uno dei ragazzi aveva tentato di nascondere. L’auto, già oggetto di furto il giorno precedente, è stata restituita al legittimo proprietario.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ravenna ha individuato tre giovani intenti ad armeggiare su un’autovettura in circostanze sospette. L’intervento degli agenti rientrava nell’ambito delle consuete attività di controllo del territorio, finalizzate a prevenire e contrastare i reati predatori.

L’intervento della Polizia e il comportamento sospetto

Durante il pattugliamento, gli operatori hanno notato tre ragazzi che stavano montando uno pneumatico su una vettura parcheggiata con sportelli e baule completamente aperti. La scena ha subito attirato l’attenzione degli agenti, che si sono avvicinati per effettuare un controllo più approfondito. Uno dei giovani, accortosi della presenza della Polizia, ha cercato di disfarsi rapidamente di un oggetto, lanciandolo oltre un muretto vicino.

Il recupero del telecomando e i primi accertamenti

Gli agenti hanno immediatamente recuperato l’oggetto gettato, che si è rivelato essere il telecomando per l’apertura del veicolo. Questo dettaglio ha contribuito ad aumentare i sospetti nei confronti dei tre giovani, spingendo la Polizia a procedere con ulteriori verifiche sulla vettura e sull’identità dei presenti.

L’auto rubata e la denuncia del proprietario

Dai controlli effettuati è emerso che l’auto in questione era stata oggetto di una denuncia di furto il giorno precedente. Il veicolo era stato rintracciato in città, chiuso e parcheggiato, ma privo della chiave di accensione. Il proprietario, contattato dagli agenti, ha confermato di aver smontato personalmente la ruota per evitare un ulteriore furto del mezzo, in attesa di poter sostituire le serrature compromesse.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i tre giovani si erano avvicinati all’auto con l’intento di rimontare la ruota, probabilmente per tentare di impossessarsi nuovamente del veicolo. Il comportamento sospetto, unito al tentativo di nascondere il telecomando, ha portato gli agenti a ritenere che i ragazzi fossero coinvolti in un’azione di ricettazione in concorso.

Il trasferimento in Questura e la denuncia

I tre giovani sono stati accompagnati presso i locali della Questura di Ravenna per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, sono stati denunciati per il reato di ricettazione in concorso. L’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario, che ha potuto così rientrare in possesso del mezzo, seppur ancora privo della chiave di accensione.

IPA