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Un arresto per atti persecutori è stato eseguito nel pomeriggio del 24 aprile a Ravenna, dove un cittadino straniero trentenne è stato condotto in carcere dopo aver più volte violato il divieto di avvicinamento alla vittima. L’ordinanza cautelare è stata emessa dalla Corte di Appello di Bologna, Terza Sezione Penale, a seguito delle ripetute trasgressioni alle misure imposte dal giudice.

Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 24 aprile, quando gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero di 30 anni. L’uomo, regolarmente presente sul territorio nazionale, era già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e al divieto di comunicare con la parte offesa, poiché indiziato del reato di atti persecutori.

Le violazioni delle misure cautelari

La misura degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ravenna, era stata adottata proprio per impedire ulteriori contatti tra l’indagato e la vittima. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Polizia, l’uomo ha violato in più occasioni il divieto di avvicinamento, rendendo necessario un aggravamento della misura cautelare. La custodia in carcere è stata quindi disposta in sostituzione degli arresti domiciliari, considerata l’inadeguatezza delle precedenti restrizioni a garantire la sicurezza della persona offesa.

L’intervento degli agenti e l’arresto

In alcune circostanze, la violazione del divieto di avvicinamento è stata accertata direttamente dagli operatori della Squadra Volanti della Questura di Ravenna, che hanno sorpreso il giovane in prossimità della vittima. L’arresto è avvenuto in applicazione delle recenti modifiche normative introdotte dal cosiddetto “codice rosso”, che prevedono una risposta più tempestiva ed efficace nei casi di reati contro la persona, in particolare quando si tratta di atti persecutori o di violenza di genere.

L’esito dell’operazione

Al termine delle formalità di rito, il cittadino straniero è stato trasferito presso la casa circondariale locale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento della Polizia di Stato di Ravenna si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati di natura persecutoria, con particolare attenzione alla tutela delle vittime e all’applicazione delle misure previste dalla legge.

IPA