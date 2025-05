Rayan Mdallel trovato morto nel Torinese, il 15enne era scomparso da Mondragone lo scorso gennaio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato ritrovato morto in provincia di Torino Rayan Mdallel, il 15enne di Mondragone (Caserta) che risultava scomparso dal 30 gennaio scorso. Le circostanze del decesso sono ancora tutte da chiarire, a darne notizia è stato il sindaco della città campana Francesco Lavanga con un post sui social.

Trovato morto Rayan Mdallel

È giallo sulla morte di Rayan Mdallel, ragazzo di 15 anni scomparso da più di tre mesi a Mondragone, in provincia di Caserta

Il corpo privo di vita del giovane è stato ritrovato in circostanze ancora tutte da chiarire nel Torinese, a centinaia di chilometri da casa.

Toccherà ora agli inquirenti fare chiarezza sulle circostanze del decesso e su dove sia stato il 15enne in questi mesi.

L’annuncio del sindaco di Mondragone

A confermare la notizia della morte di Rayan Mdallel è stato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavagna, con un post sui social.

“Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Mdallel Rayan, il ragazzo quindicenne che il 30 gennaio di quest’anno si era allontanato da casa, è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare”, scrive su Facebook il primo cittadino.

“Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza”.

“Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato”.

“Sicuramente – conclude – rivolgeremo a Rayan, nei giorni a seguire, un momento di lutto cittadino, in cui riflettere e soprattutto pregare”.

La scomparsa di Rayan Mdallel

Di Rayan Mdallel non si avevano più notizie dalla mattina del 30 gennaio scorso, quando era uscito di casa per andare a scuola.

Il 15enne si era allontanato in sella a una bici, con sé aveva portato due zaini, i documenti e il cellulare.

Della vicenda si era occupata nelle scorse settimane la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?, nel corso del programma condotto da Federica Sciarelli la madre aveva lanciato numerosi appelli affinché chiunque avesse notizie potesse contribuire alle ricerche.

In questi mesi c’erano state alcune segnalazioni, in particolare quella di una donna che lo avrebbe visto ad aprile a Roma in zona Rebibbia, con la bicicletta nera con la quale si è allontanato da casa.

Poi più niente fino al tragico epilogo, il ritrovamento del cadavere in provincia di Torino, a centinaia di chilometri da casa.