Razzi vuole ricandidarsi e punta a Vannacci, “Abbiamo cenato insieme”: il retroscena e l’attacco a Tajani

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Antonio Razzi non esclude di tornare in Parlamento e guarda a Roberto Vannacci. In un’intervista al Corriere della Sera l’ex senatore ha detto che “le vie del Signore sono infinite” e che gli “piace la politica del generale”. Ha poi aggiunto di aver già cenato con il leader di Futuro Nazionale, ma di volere che sia lui a cercarlo. Intanto chiede un cambio al vertice di Forza Italia.

Razzi e Vannacci, la cena con il generale

Come riporta il Corriere della Sera, l’ex senatore non nasconde la simpatia per il leader di Futuro Nazionale.

“Mi piace la politica del generale Vannacci”, ha dichiarato. Razzi ha raccontato di aver già cenato insieme a lui. Durante quella serata, ha precisato, non si sarebbe parlato di candidature. “Voglio che sia lui a cercarmi”, ha detto.

Alla domanda sul perché Vannacci dovrebbe scegliere proprio lui, ha risposto con la sua battuta: “Intanto perché sono pulito. Lavato con Perlana“.

Sulla possibilità di un ritorno in Parlamento ha lasciato la porta aperta con un’altra frase: “Le vie del Signore sono infinite”.

Razzi Vannacci, la richiesta a Forza Italia

L’ex senatore dice di mantenere i legami con Forza Italia. Per una sua eventuale candidatura pone però una condizione: servirebbe un nuovo segretario al posto di Antonio Tajani, che oggi guida il partito.

Secondo Razzi, dovrebbe avere “almeno un po’ del fascino che aveva Berlusconi“.

Tra i nomi che fa ci sono Roberto Occhiuto e Alessandro Cattaneo.

Razzi rivendica anche un curriculum da politica estera, forte di quarantuno anni trascorsi in Svizzera e di esperienze di lavoro in fabbriche internazionali.

Razzi, Tajani e il centrodestra dopo le suppletive

Le parole dell’ex senatore arrivano a pochi giorni dalle suppletive di Reggio Calabria. Il seggio è andato a Fabio Roscioli, di Forza Italia, con oltre il 52% dei voti.

Il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, si è fermato al 10,04%.

Dopo il voto Tajani ha chiuso a ogni alleanza con Vannacci: “Non serve. Il centrodestra ha dimostrato di saper vincere autonomamente”.

Il leader di Forza Italia ha accusato il movimento del generale di essersi “schierato contro di noi”, di averli “attaccati e insultati”.

Secondo Tajani, il voto utile tanto invocato “è stato quello alla nostra coalizione”.

Razzi, che dice di mantenere i legami con gli azzurri, guarda quindi a un partito che dal centrodestra è stato appena tenuto fuori. Resta da vedere se il generale raccoglierà l’invito.