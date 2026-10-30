Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre uomini sono stati arrestati dopo un colpo in un golf club di Roma. I tre, di nazionalità kosovara, sono accusati di rapina impropria: dopo aver sottratto il contenuto di una cassaforte, si sarebbero nascosti nel comprensorio per circa quattro ore, prima di essere bloccati dalla Polizia e dalla vigilanza privata.

Roma, intrusione nel golf club: cassaforte razziata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato in seguito a una segnalazione al Numero unico di emergenza 112, che ha riferito della presenza di tre soggetti travisati in un prestigioso comprensorio lungo la via Cassia, nella zona nord di Roma. Gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo e del XIV Distretto Primavalle hanno ricostruito la vicenda anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Stando agli accertamenti, i sospettati si sono introdotti furtivamente nel perimetro privato e hanno raggiunto gli uffici amministrativi del golf club. Dopo aver forzato una finestra, sono entrati nei locali e hanno puntato alla cassaforte, riuscendo a portarne via il contenuto.

Il nascondiglio e il tentativo di fuga

Invece di allontanarsi subito, i tre avrebbero scelto di restare all’interno del comprensorio. Si sono disposti lungo il perimetro, usando la vegetazione per nascondersi e mantenendosi in contatto con radio ricetrasmittenti. Secondo gli investigatori, la strategia avrebbe permesso loro di controllare le possibili vie di fuga e di rendere più difficili le ricerche.

La permanenza, ricostruita attraverso le indagini, è durata circa quattro ore dalla prima intrusione all’intervento degli equipaggi, affiancati dal personale di vigilanza del golf club. Prima di essere fermati, i sospettati avrebbero opposto resistenza alle guardie giurate, cercando di aprirsi un varco lungo una delle possibili vie di fuga.

Il denaro recuperato e gli arresti

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati arnesi da scasso, un’ascia e le radio utilizzate durante l’incursione. Uno degli indagati avrebbe tentato di disfarsi dell’ascia mentre correva. Gli agenti hanno inoltre trovato una busta con l’intera refurtiva, pari a circa 2.500 euro.

Per tutti è scattato l’arresto in flagranza, poi convalidato dall’autorità giudiziaria nelle aule di Piazzale Clodio. I tre sono gravemente indiziati, in concorso, del reato di rapina impropria.

Polizia