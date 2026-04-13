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Operazione congiunta della polizia nazionale spagnola e della polizia Italiana. Smantellata una cellula itinerante di ladri specializzati in furti di gioielli. Quattro persone sono state arrestate per la presunta commissione di 21 colpi in gioiellerie in tutta la Spagna, alcuni dei quali commessi anche 10 anni fa, in cui sono stati rubati gioielli per oltre 500mila euro. A quanto ricostruito gli arrestati, residenti a Roma, arrivavano dall’Italia per mettere a segno i furti in Spagna. In 5 giorni agivano in modo tale da non essere rintracciati: non lasciavano tracce negli hotel, cambiavano frequentemente veicolo e telefono e percorrevano ogni giorno centinaia di chilometri tra diverse località. Per compiere i furti, due donne entravano nella gioielleria e mentre una distraeva il dipendente l’altra sottraeva i tappetini di gioielli dal bancone del negozio. Successivamente lasciavano il negozio con tranquillità e senza destare sospetti.