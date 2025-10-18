Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Torino. Un cittadino rumeno di 21 anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno di una caffetteria, poco dopo aver colpito anche una pizzeria nella stessa zona. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza, intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, quando gli agenti sono stati inviati in via Genova a seguito di una segnalazione di furto in una pizzeria. Giunti sul posto, i poliziotti hanno ricostruito che un giovane aveva forzato la serranda del locale, si era introdotto all’interno e aveva sottratto il denaro dalla cassa, dandosi poi alla fuga.

Le indagini e la ricerca del sospetto

Le ricerche sono proseguite senza sosta nella zona circostante. Gli agenti hanno ricevuto una preziosa indicazione da un residente di uno stabile all’incrocio con via Lavagna, che ha segnalato movimenti sospetti presso una caffetteria di via Nizza. Gli operatori, passando dal cortile interno dello stabile, hanno notato che la porta a vetri sul retro del bar era stata infranta utilizzando una grata in ghisa.

Il fermo e l’arresto

Entrati nel locale, i poliziotti di Torino hanno sorpreso il giovane cittadino rumeno, di 21 anni, dietro il bancone mentre stava ancora rovistando nei pressi della cassa. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato di fuggire scavalcando una ringhiera alta due metri e mezzo con l’aiuto di una scala, ma è stato prontamente bloccato dagli operatori. Durante il fermo, il giovane ha opposto resistenza e ha rivolto minacce nei confronti dei poliziotti, ma è stato comunque tratto in arresto.

Le accuse e la misura cautelare

Il cittadino rumeno è stato arrestato con le accuse di furto aggravato, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. In sede di convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

