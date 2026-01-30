Razzo cinese precipita sulla Terra con rientro incontrollato, pesa 11 tonnellate: nessun rischio per l'Italia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il razzo cinese ZQ-3 R/B, che ha un peso di 11 tonnellate, è in caduta incontrollata sulla Terra. L’evento si sta verificando oggi, 30 gennaio 2026. Inizialmente l’Italia era stata fatta rientrare tra i Paesi potenzialmente a rischio di impatto. Secondo gli ultimi calcoli orbitali, il nostro Paese è poi stato dichiarato fuori pericolo. Gli sviluppi della vicenda sono costantemente monitorati dai Centri Operativi di Sorveglianza e Tracciamento Spaziale dell’UE (EU SST). La finestra di rientro del razzo è stimata per le 11:20 UTC di oggi, le 12:20 in Italia, il cui fuso orario in inverno è UTC+1.

Il caso del rientro incontrollato sulla Terra del razzo cinese ZQ-3 R/B

“Considerata l’inclinazione dell’orbita del detrito, il suo rientro potrebbe avvenire tra 57 gradi di latitudine nord e 57 gradi di latitudine sud, una fetta del globo molto ampia che include gran parte degli oceani e delle terre emerse, compresi Stati Uniti ed Europa centro-meridionale”, ha riferito l’EU SST in un precedente comunicato.

L’oggetto pesa 11 tonnellate e ha una lunghezza di 12-13 metri. Parti di esso, in particolare quelle in acciaio, potrebbero sopravvivere all’attrito con l’atmosfera terrestre e schiantarsi al suolo. Nello specifico, si tratta del secondo stadio del razzo lanciatore e si ritiene possa avere un “carico utile fittizio” agganciato.

Uno dei Paesi minacciati dalla caduta del razzo è la Polonia. L’Agenzia Spaziale Polacca (POLSA) è infatti stata messa in stato di allerta.

“A causa della massa stimata (11.000 kg) e della struttura sconosciuta dell’oggetto ZQ-3 R/B, notiamo che potrebbe non bruciare completamente nell’atmosfera terrestre“, ha dichiarato la POLSA in una nota.

“Frammenti dell’oggetto potrebbero raggiungere la superficie terrestre lungo la traiettoria finale”, ha aggiunto.

La POLSA ha affermato che il suo centro operativo di Space Situational Awareness sta monitorando costantemente la situazione utilizzando dati orbitali e osservazioni ottiche dalla rete di telescopi POLON.

“Gli operatori effettuano osservazioni ogni volta che l’oggetto si trova nel raggio d’azione dei nostri telescopi“, ha affermato l’agenzia, aggiungendo che il razzo è stato osservato transitare a un’altitudine di circa 200 km sopra la Terra dal suo osservatorio POLON-Africa in Sudafrica.

Italia fuori pericolo

Inizialmente erano state dichiarate a rischio alcune zone italiane, ossia i territori del Lazio, della Toscana e dell’Umbria. I dati aggiornati hanno poi fortunatamente escluso il nostro Paese dalle aree a rischio impatto.

In Europa a rischiare di più sono Regno Unito e Polonia. Il rischio complessivo è comunque considerato basso.

Già si sono verificati episodi simili. Ad esempio, a dicembre 2024 una parte di un razzo cinese è caduta in Kenya, mentre a maggio del 2020 ha colpito la Costa d’Avorio. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Le critiche alle agenzie spaziali cinesi

Le agenzie spaziali internazionali hanno criticato le autorità cinesi, accusandole di lanciare razzi senza prevedere il rientro controllato dei vari stadi.

Il razzo lanciatore ZQ-3 R/B, come spiegato da aerospace.org, era stato lanciato il 3 dicembre 2025 dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel contesto di una missione organizzata dall’azienda privata LandSpace.

Negli ultimi anni, a differenza del passato, le varie agenzie spaziali stanno mettendo in campo strategie affinché la cosiddetta “spazzatura spaziale” finisca nel “Punto Nemo“, una zona remota dell’Oceano Pacifico dove vengono dirottati i detriti.

I rientri incontrollati non sono innescati solamente dalla Cina. Ad esempio, il Telescopio Spaziale Hubble rientrerà in modo incontrollato sulla Terra.

Secondo la NASA, l’evento avverrà nel 2033. In realtà, l’ente americano aveva previsto il recupero del telescopio, che avrebbe dovuto essere effettuato con uno Space Shuttle. Tuttavia tale missione è stata chiusa e al momento non è stato annunciato un piano operativo definitivo per il rientro controllato.