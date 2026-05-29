Razzo di Blue Origin esploso durante il test, palla di fuoco in Florida: le reazioni di Jeff Bezos e Elon Musk

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un razzo New Glenn di Blue Origin, la compagnia spaziale del magnate Jeff Bezos, è esploso durante un test effettuato durante la serata di giovedì 28 maggio, intorno alle 21. L’episodio si è verificato in Florida ed è avvenuto sulla piattaforma di lancio. Molti residenti di Cape Canaveral e Cocoa Beach hanno udito la detonazione e hanno sentito tremare le loro case. Elon Musk, rivale di Bezos, attraverso un tweet si è detto dispiaciuto per quanto successo. Il fondatore di Amazon ha parlato di “giornata difficile”.

Esploso il razzo di New Origin sulla piattaforma di lancio: anomalia durante il test

Il razzo è esploso durante un test di accensione dei motori. “Abbiamo riscontrato un’anomalia durante il test di accensione dei motori di oggi. Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni”, ha riferito Blue Origin, attraverso una nota.

Tutto il personale risulta al sicuro, ha spiegato la società.

I funzionari dei servizi di emergenza hanno assicurato che non c’è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi.

La deflagrazione ha illuminato il cielo di arancione. Una palla di fuoco è apparsa per qualche attimo sopra il Complesso di lancio 36 della Cape Canaveral Space Force Station.

Il razzo New Glenn era stato fermato ad aprile dopo che un problema al motore aveva causato il rilascio di un satellite in un’orbita errata.

Era soltanto il terzo volo del vettore sviluppato da Blue Origin, che l’azienda prevede di utilizzare per il lancio dei moduli di allunaggio destinati alla NASA

Il Faa (Federal Aviation Administration) ha reso noto che il lancio non rientrava nelle attività autorizzate e che l’incidente non avrà conseguenze sul traffico aereo

I commenti dei “rivali” Jeff Bezos e Elon Musk

“È troppo presto per conoscere la causa dell’incidente, ma stiamo già lavorando per individuarla. Una giornata davvero difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena”, ha commentato Bezos su X.

Anche Elon Musk, fondatore di SpaceX, azienda rivale di Blue Origin, ha espresso il proprio dispiacere definendo l’incidente “molto spiacevole”.

Il direttore della NASA: “Il volo spaziale non perdona”

Il direttore della NASA, Jared Isaacman, ha affermato che l’agenzia era a conoscenza dell’incidente.

“Il volo spaziale non perdona, e sviluppare nuove capacità di lancio di carichi pesanti è straordinariamente difficile. Collaboreremo con i nostri partner per supportare un’indagine approfondita su questa anomalia, valutare l’impatto a breve termine sulla missione e tornare a lanciare razzi”, ha scritto su X Isaacman.