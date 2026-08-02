Razzo SpaceX colpirà la Luna, quando e come sarà visibile in Europa

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un razzo SpaceX fuori controllo sarebbe diretto verso la Luna. Secondo le previsioni degli esperti, lo stadio superiore del vettore dovrebbe colpire la superficie lunare mercoledì 5 agosto, in modo involontario, dopo aver messo in orbita oltre un anno fa una coppia di lander lunari.

Razzo colpirà la Luna, dove e quando arriverà l’impatto

Come riporta SkyTg24, l’impatto dovrebbe avvenire nei pressi del cratere Einstein, sul lembo occidentale illuminato del satellite.

Lo schianto potrebbe scavare un cratere e sollevare una nube di polvere e frammenti, offrendo agli scienziati l’occasione di studiare meglio gli effetti dei detriti spaziali sulla Luna.

Secondo Bill Gray, esperto di tracciamento spaziale, il razzo dovrebbe colpire la Luna a circa 8.700 chilometri orari, una velocità pari a sette volte quella del suono.

L’area prevista per la collisione è vicina al cratere Einstein, sul lato visibile del satellite.

Le zone orientali di Stati Uniti e Canada e gran parte del Sud America avranno le condizioni migliori per seguire l’evento.

Dall’Europa, invece, l’osservazione diretta sarà più difficile a causa dell’orario e della posizione della Luna.

Bill Gray, che seguirà l’impatto dal New Brunswick, in Canada, ha sintetizzato il problema con una frase emblematica: “Lassù si sta facendo affollato”.

Un’energia pari a tre tonnellate di tritolo

Lo schianto non era previsto nei piani di SpaceX.

Secondo gli esperti, l’impatto si sarebbe potuto evitare correggendo la traiettoria dello stadio superiore e portandolo in un’orbita attorno al Sole.

La collisione dovrebbe liberare un’energia equivalente a circa tre tonnellate di tritolo.

Il lampo prodotto dall’impatto durerà meno di un secondo e sarà probabilmente troppo debole per essere visto dalla Terra.

Più interessante, per gli osservatori, potrebbe essere la nube di materiale espulso dalla superficie lunare.

Secondo Benjamin Fernando, del Los Alamos National Laboratory, sulla Luna “la gravità è bassa e non c’è vento a disperdere la polvere”.

Per questo il materiale sollevato potrebbe restare visibile ai telescopi per diversi minuti.

Perché gli scienziati seguono il caso del razzo

L’impatto dovrebbe produrre un cratere largo quasi 27 metri e profondo circa 5 metri.

Le dimensioni sarebbero troppo ridotte per permettere un’osservazione diretta dalla Terra, ma il punto potrà essere studiato dalle sonde in orbita lunare.

Il Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa e la sonda sudcoreana Danuri dovrebbero raccogliere immagini dell’area prima e dopo lo schianto.

L’interesse degli scienziati riguarda soprattutto la sicurezza delle future missioni.

Studiare gli effetti di un impatto controllato solo nelle osservazioni, ma non nella traiettoria, può aiutare a capire quanto i detriti spaziali possano rappresentare un rischio per astronauti, basi lunari e strumenti scientifici.