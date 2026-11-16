Razzo Vulcan esplode dopo il lancio da Cape Canaveral, distrutti 40 satelliti di Amazon: il video
Il vettore di Boeing e Lockheed Martin doveva portarli in orbita per la rete internet con cui Amazon vuole sfidare Starlink di SpaceX
Un razzo Vulcan di United Launch Alliance è esploso dopo il decollo da Cape Canaveral, in Florida, con a bordo 40 satelliti della costellazione Amazon Leo, il progetto per portare internet a banda larga nelle aree remote e sfidare Starlink di SpaceX. Pochi minuti dopo il lancio, la missione è fallita, causando la perdita dell’intero carico. Si tratta del primo fallimento totale di una missione nella storia di ULA, la joint venture tra Boeing e Lockheed Martin. L’anomalia si è verificata durante il funzionamento dello stadio superiore Centaur: le cause sono ancora da accertare e sarà avviata un’indagine tecnica.