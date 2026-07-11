Re Carlo ha incontrato Harry e Meghan con i figli che non vedeva dal 2022, colpo di scena dopo le tensioni

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Le premesse suggerivano tutt’altro, eppure alla fine l’incontro è avvenuto. Dopo 4 anni, Re Carlo III ha riabbracciato i nipotini Archie e Lilibeth, di 7 e 5 anni. Il colloquio famigliare è avvenuto nella residenza personale di Highgrove House, raggiunti dal Principe Harry e dalla moglie Meghan Markle. Potrebbe trattarsi di un primo passo verso una nuova pace per la famiglia reale britannica, spezzata da lunghe tensioni interne.

Re Carlo riabbraccia i nipotini

Si dice che ormai da tempo Re Carlo III sentisse il bisogno di riabbracciare i nipotini Archie e Lilibeth, che non vedeva di persona da 4 anni.

Il desiderio del Re è stato, inaspettatamente, esaudito nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, nella residenza privata di Highgrove House, lontana dai protocolli e dai fotografi.

ANSA

Carlo, accompagnato dalla Regina Camilla, ha potuto rincontrare i figli del secondogenito, che non vedeva dal 2022, quando erano entrambi molto piccoli.

Si tratta di un incontro molto importante per il monarca 77enne che, affetto da un cancro, sogna di riunire la famiglia.

Meghan Markle torna nel Regno Unito

Era appunto dal 2022, anno del Giubileo di Platino della defunta Regina Elisabetta, che Meghan Markle non metteva piede nel Regno Unito.

Anche stavolta, la sua presenza in territorio britannico è rimasta incerta fino all’ultimo a causa di timori riguardanti la sicurezza dei bambini.

Con il trasferimento negli Stati Uniti, Harry ha perso il ruolo di membro in servizio della famiglia reale e i privilegi che questo comporta.

Dopo che gli era stata tolta la scorta di Stato per sé e la sua famiglia, il Principe aveva fatto causa al governo britannico, perdendola.

Le tensioni con il Principe Harry

L’incontro tra i Duchi di Sussex e il Re arriva inaspettatamente, dopo una visita a Londra iniziata col piede sbagliato.

Inizialmente era stato programmato che Harry alloggiasse a Buckingham Palace durante la sua permanenza in Uk.

A pochi giorni dall’arrivo del Principe, l’invito fu però ritirato, con le due parti che si rimbalzavano l’un l’altra la responsabilità dell’accaduto.

I funzionari di palazzo temevano che Meghan Markle potesse usare le foto del ricongiumento per scopi commerciali, o per gettare ulteriore fango sulla Famiglia Reale.

Infine, però, ha prevalso il semplice desiderio di un nonno di poter conoscere i propri nipotini prima che sia troppo tardi.