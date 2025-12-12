Re Carlo III e il cancro, dal 2025 potrà ridurre le cure: annuncio in tv con riferimento alla diagnosi precoce

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Re Carlo III torna a parlare pubblicamente della sua salute e del percorso di cura per il cancro diagnosticato nel febbraio 2024. In un messaggio televisivo trasmesso su Channel 4, il sovrano britannico ha annunciato che nel corso del prossimo anno il trattamento potrà essere ridotto. Durante l’intervento, a pochi giorni dall’atteso discorso di Natale, sottolinea l’importanza della diagnosi precoce.

L’annuncio in tv di Carlo III

“La mia cura per il cancro potrà essere ridotta nel nuovo anno”. Con queste parole Re Carlo III ha aggiornato il Paese sulle sue condizioni di salute, parlando apertamente del percorso terapeutico seguito dall’inizio del 2024. Il sovrano ha definito una benedizione la possibilità di ridurre le cure grazie alla diagnosi precoce e a un programma di trattamento mirato.

L’intervento, registrato a Clarence House, è stato diffuso nell’ambito della campagna Stand Up To Cancer 2025 promossa da Cancer Research UK. Carlo III ha spiegato come una diagnosi tempestiva possa salvare vite, ricordando che il percorso di prevenzione e cura può apparire “pauroso, imbarazzante o scomodo”, ma che la sua esperienza è stata caratterizzata da “pochi momenti di minimo disagio”.

Al momento non si parla di remissione, ma fonti di Buckingham Palace riferiscono di una “risposta eccezionale alle cure” e di una fase definita “precautionary”.

La foto per gli auguri di Natale

Nei giorni precedenti al messaggio televisivo, Buckingham Palace aveva diffuso la foto scelta per gli auguri di Natale di Re Carlo e della regina Camilla. Lo scatto risale ai vent’anni di matrimonio della coppia ed è stato realizzato ad aprile a Roma, nel giardino di Villa Wolkonsky, durante la visita di Stato in Italia.

L’immagine si inserisce in un periodo di intensa attività pubblica per il sovrano, che nelle ultime settimane ha partecipato a eventi ufficiali e cerimonie, tra cui il recente banchetto di Stato a Windsor per la visita del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

L’agenda del 2026, inoltre, prevede diverse visite di Stato. Sono già stati annunciati nuovi impegni all’estero.

Il percorso dalla diagnosi al discorso di Natale 2024

Il percorso di cura di Re Carlo III è iniziato ufficialmente all’inizio del 2024. Il 29 gennaio il sovrano era stato dimesso dalla London Clinic dopo tre notti di ricovero per un intervento alla prostata. Ad aprile era tornato gradualmente alla vita pubblica, visitando l’University College Hospital Macmillan Cancer Centre e assumendo il ruolo di patrono di Cancer Research UK.

Nonostante la malattia, Carlo III non ha rallentato in modo significativo i suoi impegni istituzionali, interrompendo le cure solo in occasione di lunghi viaggi ufficiali, come il vertice del Commonwealth a Samoa.

Nel messaggio di Natale del 2024 aveva già fatto riferimento alla sofferenza personale, parlando delle difficoltà che “tutti attraversiamo nella vita”. Ora, in vista del discorso di Natale 2025, il sovrano ha scelto di trasformare la propria esperienza in uno strumento di sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del cancro.