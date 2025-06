Re Carlo III ha già deciso tutto per il suo funerale dopo il cancro, il piano per Harry e Meghan

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Re Carlo III avrebbe intenzione di ricostruire un rapporto con i figli di Harry e Meghan e avrebbe preparato il piano per i suoi funerali in modo che la coppia e i suoi nipoti siano presenti alla cerimonia, con la stessa importanza riservata al resto della famiglia reale, nella speranza di creare un’occasione di riconciliazione.

I piani per il funerale di Re Carlo III

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Telegraph, Re Carlo III avrebbe fatto preparare la propria cerimonia funebre in modo che anche il principe Harry, la moglie Meghan e i due figli Archie e Lilibet siano presenti.

Non solo, ma il figlio minore e la sua famiglia, che da anni si sono allontanati dal resto dei reali di Inghilterra per andare a vivere negli Stati Uniti, avrebbero gli stessi onori e posizioni riservate al resto della famiglia reale.

ANSA Meghan Markle e il principe Harry

Un piano che, secondo quanto riporta The Telegraph, testimonierebbe la volontà di riavvicinamento di Re Carlo non solo al figlio minore, ma anche ai nipoti, che stanno crescendo lontano da Londra.

Il rapporto con i nipoti

Il Re d’Inghilterra avrebbe infatti espresso la volontà di stabilire un rapporto con Archie e Lilibet, che hanno rispettivamente sei e quattro anni e che non hanno ricordi della vita di corte.

Un’occasione per un incontro potrebbero essere gli Invictus Games, manifestazione sportiva creata da Harry che prevede la partecipazione di reduci di guerra che nel 2027 si svolgerà proprio nel Regno Unito, a Birmingham.

Con la partecipazione della famiglia del figlio minore al suo funerale, invece, il Re vorrebbe creare un’occasione per ristabilire un’unità che da anni si è spezzata.

La malattia di Carlo III

È normale che la corte d’Inghilterra prepari, con largo anticipo, i piani per i funerali del Re. Come visto nel caso di Elisabetta II, si tratta di un evento che prevede cerimonie complesse e commemorazioni che durano giorni.

Questo non significa però che la salute di Carlo III non desti nessuna preoccupazione. Il Re d’Inghilterra ha 76 anni e gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata che non sembra possibile eradicare definitivamente.

Carlo III si sta sottoponendo alle cure del caso, per limitare la progressione della malattia, e il sovrano sembra rispondere bene.