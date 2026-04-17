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Ad Alatri (Frosinone) è stata scoperta la realizzazione abusiva di una pista all’interno di un’area boscata privata. L’intervento è stato motivato dalla necessità di facilitare il trasporto del legname tagliato, ma l’opera è stata eseguita senza le necessarie autorizzazioni e in violazione di vincoli paesaggistici e idrogeologici.

Il sequestro e le indagini: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nei giorni scorsi i militari del Nucleo Forestale di Frosinone hanno effettuato il sequestro di un tracciato a fondo naturale, lungo circa 150 metri e largo 5 metri, realizzato senza alcun titolo edilizio in una zona boscata privata nel territorio comunale di Alatri. L’intervento ha fatto seguito a controlli mirati alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione dei reati ambientali che possono mettere a rischio la salute pubblica e la qualità dell’ecosistema.

La pista abusiva: modalità di realizzazione e finalità

Secondo quanto accertato dai Carabinieri Forestali, la pista era stata creata con l’ausilio di mezzi meccanici, comportando anche lo sradicamento di numerose ceppaie. L’obiettivo era quello di agevolare le operazioni di trasporto del legname tagliato fuori dal bosco. Tuttavia, la realizzazione del percorso è avvenuta senza il rilascio del necessario titolo edilizio, documento indispensabile per la regolarità di simili opere in aree sottoposte a vincoli ambientali.

Le violazioni contestate e i reati ipotizzati

L’autore dell’intervento è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per diverse ipotesi di reato. In particolare, sono state contestate la distruzione o deturpazione di bellezze naturali (art. 734 del Codice Penale), l’abuso edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 44, comma 1 lettera “c”, del D.P.R. n. 380/2001) e i movimenti terra in assenza del nulla osta idrogeologico (art. 84 comma 1 lettera “b” della Legge Regionale n. 39/2002). Le sanzioni previste per tali violazioni sono particolarmente severe: per la distruzione di bellezze naturali, una ammenda da 1.032 a 6.197 euro; per l’abuso edilizio, l’arresto fino a due anni o una ammenda da 15.493 a 51.645 euro; per i movimenti terra non autorizzati, una sanzione amministrativa da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro.

Le conseguenze ambientali e il rischio per il territorio

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il sequestro, sottolineando la particolare delicatezza ambientale della situazione riscontrata dai Carabinieri Forestali. L’illecito perpetrato rappresenta un grave danno ambientale, con la compromissione dell’equilibrio dell’ecosistema forestale e una pericolosa alterazione del suolo. Tale intervento può infatti comportare un concreto rischio di dissesto idrogeologico e favorire l’innesco di movimenti franosi, con potenziali conseguenze anche per la sicurezza delle aree circostanti.

Obblighi e ripristino dello stato dei luoghi

In caso di condanna, il responsabile dovrà provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, riportando l’area alla situazione antecedente ai lavori eseguiti illecitamente. Questa misura mira a limitare il più possibile i danni ambientali già causati e a ristabilire l’equilibrio naturale compromesso dall’intervento abusivo.

IPA