Realme GT 7, un top di gamma alla conquista del mercato italiano Ufficialmente disponibile in Italia il realme GT 7, il nuovo top di gamma dell’azienda cinese con prestazioni di alto livello e un prezzo davvero competitivo

realme ha presentato il nuovo realme GT 7, uno smartphone che va a posizionarsi direttamente nella fascia alta del mercato. Questo device si mostra al grande pubblico come un vero e proprio flagship killer, con un comparto hardware di ottimo livello e un prezzo contenuto, perfetto per chi cerca vuole prestazioni di alto livello ma, al contempo, non vuole spendere le cifre esorbitanti necessarie per portare a casa un top di gamma.

Molte le particolarità di questo modello, dallo schermo OLED di ottima qualità, al nuovo chip MediaTek Dimensity 9400e che, oltre a garantire potenza e un utilizzo sempre fluido, permette anche di accedere a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Le caratteristiche tecniche del nuovo realme GT 7

La prima cosa che stupisce del realme GT 7 è l’ottimo schermo OLED da 6,8 pollici: luminoso (fino a 6.000 nit di luminosità di picco) e dai colori estremamente brillanti tipici di questo tipo di pannello. La risoluzione è 2.780×1.264 pixel e il refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto dall’azienda cinese è il nuovissimo MediaTek Dimensity 9400e, un chip potente capace di dare il massimo in qualsiasi scenario dal gaming fino ad arrivare alle funzioni AI (come Cerchia e Cerca o Pianificatore AI che migliora l’esperienza utente). Su questo specifico modello ci sono anche 12 GB di RAM, che l’utente può aumentare fino a un massimo di 24 grazie alla RAM virtuale, e 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Torna anche su questo modello la Modalità GT, una particolare impostazione che “spreme” al massimo il processore (a discapito dei consumi) per eseguire al meglio anche le operazioni più impegnative.

Per gestire efficacemente il calore, questo dispositivo utilizza un sistema IceSense Graphene, una tecnologia che sfrutta l’elevata conducibilità termica del grafene per una migliore dissipazione del calore anche durante l’utilizzo intensivo. Inoltre, grazie al sistema Skin-Touch Temperature Control, il realme GT 7 è in grado di regolare la temperatura della scocca che rimane ottimale anche in situazioni climatiche estreme.

Per quanto riguarda le fotocamere, ci sono tre sensori posteriori: il principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, l’ultra-grandangolare da 8 MP e il teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Un ottimo comparto fotografico che rende questo device molto versatile grazie anche a AI Travel Snap, che consente di accedere funzioni di correzione automatica delle foto.

Per l’editing, invece, ci si affida ad AI Studio e AI Editor che consentono all’utente di modificare in modo facile e veloce qualsiasi immagine sul telefono.

Sul fronte delle connessioni il dispositivo offre una suite completa di opzioni, dal 5G (compatibile anche con le eSIM) al WiFi 7, senza dimenticare il Bluetooth 6.0, l’NFC, l’USB-C e le varie tecnologie per la geolocalizzazione satellitare.

Unica nel suo genere la batteria da 7.000 mAh che garantisce un’autonomia prolungata anche dopo un utilizzo piuttosto intenso (gaming e streaming video/audio). A questo si affianca l’altrettanto interessante ricarica rapida da 120 W (via cavo), che consente di caricare il device da 0 al 100% in circa 40 minuti.

Altra caratteristica da non sottovalutare è la certificazione IP69 che attesta la completa resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Infine, il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria realme UI 6.0, coloratissima e dal look davvero affascinante.

Quanto costa il realme GT 7

Il nuovo realme GT 7 è disponibile in due finiture (entrambe con texture antiscivolo) IceSense Blue e IceSense Black e due tagli di memoria: 12/256 GB, disponibile su Amazon al prezzo di 749,99 euro e la versione con 12/512 GB di memoria che, invece, ha un costo di 799,99 euro.

Uno smartphone che arriva sul mercato con specifiche da vero top di gamma ma da acquistare a un prezzo contenuto, cosa che farà sicuramente piacere a chi cerca un prodotto performante e, al contempo, accessibile