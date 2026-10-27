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Un 38enne di nazionalità bulgara, destinatario di un mandato d’arresto europeo per reati sessuali ai danni di minori, è stato fermato a Verona. La cattura è scattata nella notte tra lunedì 26 ottobre e martedì 27 , quando una pattuglia delle Volanti lo ha fermato e identificato durante un normale controllo del territorio.

Il controllo in corso Cavour a Verona

Come anticipato, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre gli agenti della Questura erano impegnati nei servizi di controllo del territorio quando, intorno alle 2:35, hanno fermato un uomo mentre transitavano in corso Cavour.

La verifica nelle banche dati ha permesso di accertare che era ricercato dalla Bulgaria: il mandato europeo nei suoi confronti era stato emesso il 26 agosto.

Gli accertamenti e l’arresto

Dopo il controllo, il cittadino bulgaro è stato accompagnato negli uffici di Lungadige Galtarossa per ulteriori verifiche sulla sua identità.

Acquisiti i riscontri necessari, gli agenti hanno confermato che si trattava della persona destinataria del provvedimento e hanno proceduto all’arresto in esecuzione del mandato di cattura europeo.

Il trasferimento in carcere

Al termine delle formalità, l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Verona, nel quartiere di Montorio, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

IPA