Rebecca Liberati, l’intervista all’attrice: “Ho una grande palude dentro che ha bisogno d'amoreˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che sembrano vivere come se avessero due voci dentro. Una che spinge avanti, verso il desiderio, verso ciò che chiama, verso tutto ciò che potrebbe essere. E un’altra che trattiene, che ha paura del rumore, dell’abbandono, del giudizio, della possibilità di perdere qualcuno lungo il cammino. Rebecca Liberati sembra abitare esattamente in quello spazio fragile: una terra di mezzo fatta di slanci e ritorni, di corse improvvise e passi lentissimi. Forse è per questo che Vittoria, il personaggio che interpreta in Frammenti, il film in sala dall’11 giugno, appare quasi come una proiezione estrema di qualcosa che la riguarda intimamente. Non perché Rebecca Liberati le assomigli davvero, ma perché Vittoria possiede quella durezza che lei stessa dice di aver cercato spesso dentro di sé. La capacità di mettere il desiderio davanti a tutto, di scegliere una direzione e non voltarsi indietro. Eppure, ascoltandola per questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, la sensazione è un’altra. La sensazione è quella di trovarsi davanti a una donna che non ha mai attraversato la vita con brutalità, ma con una fame quasi dolorosa di capire gli altri. Una sorta di accattona dell’“interioritàˮ, come si definisce lei stessa. Una persona che da bambina osservava i volti invece delle feste, che cercava verità nelle espressioni delle persone, che provava a capire se un sorriso fosse sincero o se dietro uno sguardo esistesse una crepa invisibile. C’è qualcosa di profondamente disarmante nel modo in cui Rebecca Liberati racconta se stessa. Perché non costruisce una narrazione dell’attrice che voleva arrivare a ogni costo. Non racconta la fame del successo. Racconta piuttosto la fame dell’amore. La necessità di essere vista, riconosciuta, accolta. Racconta la paura di restare sola, quella voce feroce che a volte si trasforma nel giudice più severo di se stessa e che continua a ripeterle che avrebbe potuto osare di più, partire prima, scegliere diversamente. E forse è proprio qui che si nasconde la sua forza più grande: nel fatto che non ha imparato a correre lasciando indietro le persone. Continua a trascinare il suo carretto in salita, lentamente, portandosi dietro affetti, fragilità, paure, legami. Con una convinzione quasi ostinata: che arrivare da soli, in fondo, significhi perdersi qualcosa. Prima di parlare di Vittoria, allora, forse vale la pena fermarsi qui. In questo spazio sospeso in cui Rebecca Liberati sembra vivere: tra il desiderio di spiccare il volo e quello, profondamente umano, di avere ancora qualcuno a cui tornare.

Chi è Vittoria per Rebecca Liberati?

“Vittoria rappresenta, innanzitutto, una dimensione che vorrei appartenesse anche a me. Capisco che, a uno sguardo superficiale, possa apparire quasi come l’antagonista della storia: la persona che entra nella vita del protagonista e, in qualche modo, la sconvolge, trascinandolo verso una direzione che, in fondo, lui non vorrebbe seguire. Credo poi che Vittoria rappresenti anche altro. Incarna quella parte di noi che permette di scegliere un sogno, una direzione, e di perseguirli fino in fondo, a qualunque costo. È quella forza che consente di oltrepassare ciò che normalmente ci trattiene. Penso a una situazione che riguarda molte persone: spesso madri o mogli scelgono di rinunciare a qualcosa che desiderano profondamente perché hanno un compagno, una famiglia o un figlio. Vittoria, invece, decide di seguire il proprio percorso e non lo abbandona, anche a costo di perdere tutto il resto. Nella vita sono una persona che, spesso, lungo il cammino tende a smarrire parte della propria determinazione. Mi capita di scoraggiarmi e di interpretare i segnali che ricevo in modo estremamente catastrofico, quasi apocalittico. Talvolta finisco per convincermi che forse sarebbe meglio fermarsi, riflettere o evitare di lanciarsi senza esitazioni. Per questo motivo dico che Vittoria rappresenta una parte di me che vorrei sentire più presente. Naturalmente, nel suo caso tutto questo è portato all’estremo. Però quella durezza, quella capacità di essere immobile come il marmo, l’ho percepita in modo molto forte. Era come se dovessi interpretare un blocco di marmo, non soltanto sul piano psicologico ma anche su quello fisico. Per tutta la durata delle riprese ho cercato di immedesimarmi in quella sensazione. Ho provato a percepire una rigidità sia mentale sia corporea, quasi una limitazione della mobilità interiore e fisica, per avvicinarmi il più possibile a ciò che Vittoria è diventata. Si è indurita in questo modo perché continua a sentire che il proprio sogno, la propria volontà e il proprio progetto abbiano un valore superiore a tutto il restoˮ.

Lei dice di aver desiderato una maggiore forza per affermarsi, ma una scelta importante l’ha comunque compiuta: quella di diventare attrice. Da dove nasce questo desiderio? Perché ha scelto proprio la recitazione?

“Fin da quando ero bambina ho sempre avuto una tendenza che definirei quasi quella di un’accattona dell’interiorità altrui. Nel senso che ho sempre sentito un bisogno molto forte di entrare non soltanto nel cuore delle persone, ma anche nella loro anima, nel loro mondo più profondo. Ho sempre avvertito il desiderio di incarnare gli altri. La recitazione permette di viaggiare restando fermi. Consente di vivere esperienze molteplici senza dover prendere un aereo o raggiungere l’altra parte del mondo. Sono viaggi continui che si possono compiere semplicemente cercando di comprendere come vive qualcuno, come si muove, come pensa. Da bambina ero così in ogni situazione. Se vedevo una vicina di casa intenta a fare punto croce, mi avvicinavo per chiederle perché lo facesse, che cosa rappresentasse per lei e quale aspetto la affascinasse di quell’attività. Avevo una curiosità quasi ossessiva nei confronti dell’essere umano, delle sue reazioni e del modo in cui le persone si comportano. Esistono persino alcuni video di quando ero piccola nei quali, durante eventi di famiglia, invece di partecipare come tutti gli altri, restavo a osservare. C’è un filmato della festa di pensionamento di mia nonna in cui, da bambina, la osservavo mentre apriva i regali, cercando di capire se le sue reazioni fossero autentiche e se le persone intorno a lei le volessero davvero bene. Era una sorta di indagine continua sull’alterità e sul modo in cui si entra in relazione con un’altra persona. Credo che tutto questo mi abbia inevitabilmente condotta verso il lavoro più vicino a questa ricerca. Perché è una professione che consiste proprio nell’incarnare una realtà diversa: non soltanto un personaggio, ma un modo di vivereˮ.

L’incarnazione permette di entrare nello spirito degli altri, ma anche di guardare dentro se stessi. C’è qualcosa che, attraverso la recitazione, ha scoperto di sé e che pensava non le appartenesse? Un aspetto che l’ha spaventata oppure entusiasmata?

“Assolutamente sì. Ricordo molto bene la prima volta in cui, durante una masterclass e per esigenze del regista, sono stata portata al limite della mia rabbia. Era un ambiente protetto, quindi mi sentivo al sicuro. Non si trattava di un set con tante persone intorno a osservare. Attraverso un esercizio basato sui numeri, questo regista mi ha spinta progressivamente sempre oltre. Man mano che i numeri aumentavano, perdevo sempre di più il controllo. Mi ha condotta a raggiungere un livello di rabbia che non avevo mai sperimentato, nonostante nella vita sia una persona molto impulsiva. Quell’intensità estrema che ho raggiunto in quel momento non l’ho mai più toccata nella vita reale e spero sinceramente di non arrivarci mai. Ricordo di essere rimasta profondamente colpita da ciò che ero riuscita a esprimere come attrice. Non avevo mai esplorato quella parte di me e l’ho scoperta soltanto grazie alla recitazione. Per questo oggi, quando lavoro nella formazione con altri attori da insegnante, c’è un aspetto a cui tengo molto. Non vorrei mai sentire qualcuno affermare di non riuscire a urlare perché nella vita non urla. Perché non è questo il punto. La recitazione conduce oltre. Da marchigiana penso spesso a Leopardi: è come se l’attore riuscisse a superare quella siepe e a vedere davvero ciò che si trova oltre. Permette di andare al di là di quei limiti che spesso la società ci impone: non essere in un certo modo, non compiere determinate azioni, non mostrarsi troppo. E questo non è accaduto soltanto con la rabbia. È successo anche con la mia sessualità, con la possibilità di esprimere un lato più seducente che nella vita avevo sempre trattenuto. Per paura. Provengo da un piccolo paese delle Marche, dove il messaggio implicito è spesso quello di non attirare troppo l’attenzione, di non esporsi, di non alzare la testa e di non eccedere. Quando sono arrivata a Roma mi sono sentita un po’ come Heidi. Mi sono trovata davanti persone determinate a emergere con ogni mezzo possibile. Forse la recitazione mi ha portata anche in territori interiori che altrimenti non avrei mai esploratoˮ.

US: Riccardo Ciccarese

«Non attirare troppo l’attenzione». È cresciuta con questa convinzione. Come ha gestito poi la sua ambizione? Come ha vissuto il desiderio di migliorarsi, di affermare la propria identità e di dire: «Anch’io cerco il mio posto»?

“Posso dirle che l’ho affrontata come si trascinerebbe un carretto lungo una salita molto ripida. Sto procedendo molto lentamente, davvero molto lentamente. Cerco di affrontarla per piccoli passi, senza compiere quelle scelte radicali di cui parlavo prima. E non so se riuscirò mai davvero a liberarmi di questo atteggiamento. A volte penso che, se mi fossi trasferita a Roma a vent’anni, oggi forse avrei una vita diversa. Forse avrei fatto più esperienze, forse il mio percorso avrebbe preso una direzione differente. Invece ho seguito i miei tempi, il mio modo di essere, senza forzare troppo gli eventi. Su questo ho qualche piccolo rimpianto, perché in certi momenti avrei dovuto trovare più coraggio, più ambizione, come dice lei, evitando di abbassare lo sguardo o di convincermi che sarebbe bastato aspettare il mese successivo o il prossimo treno. Credo che questo si sia riflesso anche nel modo in cui mi sono sempre presentata ai provini. Mi sono spesso mostrata con una certa tendenza a restare in disparte. Da un lato può avere anche un valore positivo, perché qualcuno può riconoscere la scelta di non cercare scorciatoie o percorsi più rapidi che altri, magari, decidono di seguire. Dall’altro lato, però, è anche vero che non possiedo quella spinta tipica dell’arrivismo. Non sento il bisogno di impormi a ogni costo. Esistono capacità che molti attori possiedono e che, sinceramente, non sento di avere. Non so promuovere me stessa. Sono una persona molto riservata, molto concentrata su ciò che fa, e questo rende inevitabilmente più difficile riuscire a emergere. Devo però ammettere che, guardando alle soddisfazioni che stanno arrivando negli ultimi tempi, forse la scelta di seguire questo percorso non è stata del tutto sbagliataˮ.

Quando è stata la prima volta, sul piano professionale, in cui si è sentita davvero vista? Non la prima occasione in cui qualcuno l’ha scelta, ma il momento in cui ha avuto la sensazione che qualcuno avesse riconosciuto davvero Rebecca?

“Me ne vengono in mente due. La prima coincide con l’incontro con Marco Bellocchio. È stato il mio primo vero contatto con un set e per me ha rappresentato qualcosa di travolgente. Ne sono rimasta completamente colpita. Era un mondo che fino a quel momento conoscevo soltanto attraverso i racconti. Stavo frequentando la scuola quando Stefania De Santis mi sentì cantare. In quel momento stavo scherzando con un’altra ragazza e cantavamo musica lirica; allora mi chiese se studiassi canto lirico. Successivamente mi contattò dicendomi che Bellocchio stava cercando una cantante per un cortometraggio che avrebbe girato, Pagliacci. Così mi sono ritrovata catapultata da una realtà di provincia a un set che, pur essendo quello di un cortometraggio, aveva tutte le caratteristiche di una grande produzione: c’era Bellocchio, c’era una grande attenzione alla fotografia, c’erano attori importanti. Lì, per la prima volta, mi sono sentita davvero riconosciuta come attrice. In realtà faccio teatro da quando ero bambina: è sempre stato qualcosa di molto presente nella mia vita. Avevo questi monologhi che recitavo davanti a tutti e, fin da piccola, mi sentivo ripetere che avrei dovuto fare l’attrice. Ricordo ancora il viaggio in treno. Avevo un biglietto in prima classe e a me, che provengo da una famiglia con poche possibilità economiche, sembrava qualcosa di quasi irreale. Mi sentivo un po’ come Cenerentola a bordo della carrozza. Indossavo un cappello a falda larga e ricordo che continuavo ad alzare e abbassare la tendina del finestrino, guardando fuori e pensando a quanto fossi fortunata: a vent’anni stavo andando incontro a quell’esperienza e mi chiedevo che cosa mi aspettasseˮ.

E il secondo momento?

“Il secondo è arrivato con la vittoria al Torino Film Festival con Spera Teresa di Damiano Giacomelli, un cortometraggio che inizialmente pensavo sarebbe rimasto un progetto tra amici, qualcosa di molto piccolo. Invece è stato accolto con un entusiasmo enorme. Ricordo che mi trovavo al Museo del Cinema quando il regista mi chiamò per dirmi di fermarmi un giorno in più perché avevamo vinto il festival nella sezione dedicata ai cortometraggi. Non me lo aspettavo minimamente. Anche perché avevamo visto gli altri lavori e Spera Teresa era completamente diverso: un documentario in dialetto, girato nelle zone colpite dal terremoto, con me sulla sedia a rotelle. Era un progetto molto particolare. Non avrei mai immaginato che potessimo vincere. Quella è stata una delle emozioni più intense della mia vita, almeno dal punto di vista professionaleˮ.

Da una parte mi racconta della tendenza a restare in secondo piano, ma dall’altra cresce facendo teatro, recitando fin da bambina e sentendosi ripetere continuamente che avrebbe dovuto fare l’attrice. Non è stato quasi un cortocircuito?

“In realtà no, perché non sono cresciuta sentendomi dire esplicitamente che avrei dovuto restare in secondo piano. È più un atteggiamento che appartiene a un certo modo di vivere tipico delle Marche. Perché, in realtà, sono cresciuta in una famiglia che mi ha sempre incoraggiata molto. Mia madre, per esempio, aveva studiato doppiaggio e avrebbe voluto intraprendere quella professione. Quindi sono cresciuta in un ambiente che, al contrario, mi ha accompagnata e sostenuta lungo questa strada. Credo che sia qualcosa che appartenga più al contesto culturale in cui si cresce nelle Marche: si ha la sensazione che emergere troppo possa esporre al giudizio degli altri. Non penso che queste due dimensioni siano entrate realmente in conflitto. Ritengo piuttosto che alcune radici restino dentro di noi, come accade con le tradizioni. Nessuno mi ha mai detto esplicitamente che avrei dovuto restare con la testa bassa. Eppure, è come un terreno invisibile che continua a influenzarti. Dall’altra parte, però, c’è questa fame che sento fin da quando ero bambina. Questo fuoco interiore che, per certi aspetti, è quasi impossibile da contenere. Mi sveglio al mattino pensando a questo e mi addormento con lo stesso pensiero. Farei qualsiasi cosa pur di svolgere questo mestiere nel modo migliore possibile. Sento quasi di non avere alternative. È come un richiamo. Il libro Il richiamo della foresta mi aveva colpita proprio per questo: perché è come se avvertissi dentro di me una voce che continua a chiamarmi in modo irresistibile. E quando esiste una forza del genere, né i rifiuti ai provini né tutte le difficoltà che ho incontrato riescono davvero a soffocarla. Forse servirebbe soltanto un po’ più di determinazioneˮ.

Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Nel suo caso, quale caos sentiva dentro di sé nel desiderio di diventare attrice? E, in qualche modo, è riuscita a domarlo?

“Ho dentro una grande palude che ha bisogno di essere riempita d’amore. Credo che tutto questo abbia avuto a che fare anche con la crescita. A scuola non mi sono mai sentita riconosciuta e ciò ha fatto sì che quel disordine interiore di cui si parla l’ho sempre portato con me. Da bambina ero piuttosto vivace. Sono convinta che molti miei comportamenti fossero tentativi di attirare l’attenzione. Ho creato anche qualche momento di agitazione, probabilmente perché dentro di me esisteva un desiderio fortissimo di essere vista per quella che ero davvero. Avrei voluto che qualcuno mi dicesse che andavo bene così com’ero. È stata una conferma che ho faticato a ricevere. E penso che, ancora oggi, sia qualcosa che continuo a cercare nelle relazioni con gli altri. In un certo senso, essere attrice significa anche superare questo bisogno, entrare nelle persone da una strada diversa. Quando interpreti qualcun altro, infatti, una forma di accettazione esiste già. Puoi entrare nell’universo dei personaggi che interpreti. Puoi muoverti liberamente, senza limiti, senza che qualcuno ti dica di restare al tuo posto, di contenerti o di non oltrepassare una certa misura. Quell’espressione, ‘non esagerare’, me la sono sentita ripetere moltissime volte. Sono una persona estremamente emotiva. Mi è stato detto spesso che ero eccessiva, oppure che stavo esagerando. Anche nel modo in cui piango: mi commuovo davvero per qualsiasi motivo. Nella recitazione, invece, esiste uno spazio in cui puoi esprimerti liberamente, senza che qualcuno ti riporti continuamente entro un confine. Credo quindi che il caos sia proprio questo: il desiderio di essere accettata. E, soprattutto, il desiderio di non restare solaˮ.

Questo lavoro la fa sentire sola?

“A volte sì. E sentirsi soli anche all’interno di questo lavoro è quasi come vedere una tavola apparecchiata davanti a sé senza sedersi mai. In passato ho scelto anche di fermarmi. Mi sono detta che, se questo lavoro fosse stato davvero destinato a me, sarebbe arrivato da solo. Ho aspettato che le occasioni si presentassero senza determinazione, senza assumere davvero il controllo della situazione. Perché sapevo che prendere in mano la mia vita avrebbe potuto significare perdere una persona che avevo accanto. Magari in quel periodo avevo un compagno che non avrebbe accolto bene un mio trasferimento a Roma. Per questo oggi ripenso ad alcune decisioni e mi domando se, seguendo maggiormente i miei desideri invece della paura di restare sola, avrei ottenuto qualcosa in più. Sto però imparando a fare pace con questa parte della mia storia. È anche per questo che all’inizio le parlavo di un periodo di trasformazione. Per molto tempo sono stata arrabbiata con me stessa per alcune scelte, perché erano decisioni prese sempre in nome dell’amore. Quindi confermo ciò che dicevo prima: in molti momenti sono rimasta indietro proprio per amore. Ho messo l’amore davanti a tutto. Credo però che questo aspetto proceda anche accanto a questo mestiere. Non credo all’attore istrionico nel senso più egocentrico del termine. Non credo a un attore che attinge soltanto a se stesso e continua a riportare in scena esclusivamente il proprio vissuto. Per me un attore deve nutrirsi di ciò che ha intorno. Se non si lascia impregnare dagli altri, finisce inevitabilmente per interpretare sempre e soltanto se stesso. E, sinceramente, lo trovo poco interessante. Chi continua a cercare amore inevitabilmente raccoglie esperienze, si trasforma, modifica il proprio modo di essere per avvicinarsi agli altri. Comprendo che, da un punto di vista psicologico, forse non sia la dinamica più equilibrata. Eppure, è il modo in cui ho vissuto. E credo che sia anche ciò che oggi mi rende più sfaccettata, permettendomi di avere molte più possibilità espressiveˮ.

Dove vive oggi?

“Ancora oggi, vivo principalmente nelle Marche. E, per come sono fatta, la soluzione ideale ritengo sia proprio questa: avere un piede da una parte e uno dall’altra. Quando ho dei lavori a Roma ci vado, ma la verità è che Roma non mi piace. Questa è una cosa che non dico quasi mai ad alta voce. Non mi piace quel modo di vivere e non mi piace nemmeno quel modo di porsi. Soffro molto gli eventi, soffro il dover essere sempre performante a livelli quasi assurdi. Per me l’ideale è vivere giorni sereni e tranquilli nelle Marche e poi andare a Roma quando ci sono i progetti. Negli ultimi anni, inoltre, nelle Marche c’è stato un investimento molto forte nel cinema e si è girato tantissimo. Anche Frammenti, in fondo, è arrivato a me principalmente perché stavano cercando attori marchigiani. Quindi sono grata alle Marche, perché in qualche modo è anche grazie a loro se ho iniziato questo cambiamento. Però Roma resta indispensabile. Roma rappresenta per me una paura. E la paura va affrontata. Non sconfitta, perché la paura serve anche a proteggerci. Però va domata. Non bisogna lasciarsi sopraffare dal terrore. Quando ho vissuto stabilmente a Roma, anche se per brevi periodi, ho avuto attacchi di panico, attacchi d’ansia, stavo male. Sentivo un enorme senso di vuoto. Forse anche perché lì sei nessuno. Nelle Marche ormai mi conoscono, mi stimano, ovunque vada c’è qualcuno che sa chi sono. Affrontare quella paura è difficile. Ma credo sia necessario per diventare adulti. È uno scalino che ho rimandato per molto tempo, ma che inevitabilmente sta arrivando. Con o senza la mia volontàˮ.

Quale vuoto è andato a colmare l’insegnamento?

“L’insegnamento è nato da un pensiero molto preciso. Se quando avevo vent’anni qualcuno mi avesse preso e mi avesse detto: ‘Rebecca, vuoi fare questo? Allora fai il provino al Centro Sperimentale, fai questo, fai quello, trasferisciti a Roma adesso che sei in tempo’, forse la mia vita oggi sarebbe diversa. Quando ho finito la scuola di cinema ero completamente in balia degli eventi. Non capivo nulla. Mi appoggiavo alle persone cercando di capire come funzionasse questo mondo. E ancora oggi continuo a scoprirlo. È un mondo enorme e ha bisogno di mentori. Ha bisogno di persone che ti indichino una strada. Poi c’è un’altra cosa che mi ha spinta verso l’insegnamento. Vedo spesso nei ragazzi una tendenza a una certa recitosità che personalmente non amo molto. Soprattutto in alcuni contesti teatrali c’è ancora un modo di recitare che sento un po’ superato. Il linguaggio della recitazione è cambiato. È diventato più moderno, più essenziale, più spontaneo. Per questo ho sentito il bisogno di prendere in mano alcune realtà che conoscevo, come Officine Mattoli, che è la scuola dove insegno e che io stessa avevo frequentato. La mia esigenza era proprio questa: poter dire subito a una persona di vent’anni: ‘Tu puoi fare questa cosa. Hai delle possibilità. Vai, prova, muoviti’. E soprattutto accompagnarla a togliersi di dosso tutti quegli elementi che rischiano di appesantire la recitazione, per arrivare invece alla nudità dell’emozione. Senza orpelli. Senza quella recitazione più costruita che ci portiamo dietro da una certa tradizioneˮ.

Cosa intende per recitosità?

“Intendo quel modo di recitare in cui si gonfiano le parole, si appesantiscono i respiri, si descrivono le emozioni invece di viverle. Io invece cerco di riportare tutto a una forma di nudità. Perché è questo che vedo nei grandi attori che amo davvero. Penso a Meryl Streep, per esempio. Vedo una crudezza dell’emozione che non ha nessun orpello. E quindi sentivo l’esigenza di accompagnare altre persone lungo questa strada, insieme a me. Negli anni poi ho visto che questo ha portato risultati molto belli. Adesso ho la soddisfazione di avere un allievo che, dopo appena un mese dall’inizio della scuola, ha già ottenuto sette pose in un film girato nelle Marche. Vedo che questi semi stanno dando frutto. E questo mi convince ancora di più del fatto che voglio continuare. Inoltre, mi sono resa conto abbastanza presto che forse avevo una predisposizione per questo. Già quando facevo piccoli progetti nelle scuole ricevevo commenti dalle maestre che mi dicevano: ‘Non so cosa fai a questi bambini, ma ti seguono completamente’. Credo di avere un piccolo talento nel capire chi ho davanti. E penso che questo derivi da quell’empatia di cui parlavo prima: cercare di capire quale parte distintiva una persona abbia dentro e quale parte abbia bisogno di essere tirata fuori. Perché è un qualcosa che, su di me, non è stata fatto. Non a scuola e non nei contesti formativi che ho incontrato. Io spero di riuscire a fare questo con le persone che ho davanti: trattare ciascuno come un albero diverso e cercare di farlo crescere nel modo migliore possibileˮ.

Tutto ciò cosa restituisce a lei?

“Mi restituisce tantissimo. Mi sento piena. Piena di bellezza, di soddisfazione, di orgoglio. È una sensazione meravigliosa. Anche la gratitudine che ti ritorna indietro ti arricchisce in una maniera che magari nell’immediato non riesci nemmeno a percepire, ma che nel tempo riconosci dentro di te. Sentirmi utile è una cosa rara. E quando mi sento utile a questo mondo mi sento beneˮ.

Oggi, anche alla luce della sua storia personale, che rapporto ha con il giudizio?

“Continuo a fare molta fatica. Davvero molta. Lavorando in questo ambito è inevitabile esporsi, pubblicare fotografie, essere presenti sui social e costruire una certa visibilità. E tutto questo viene spesso interpretato come una forma di esibizionismo o di egocentrismo. Credo invece di essere una delle persone più lontane possibile dall’egocentrismo. Eppure, le persone tendono a confondere la necessità professionale di mostrarsi con l’essere egocentrici. Per me è quasi l’opposto. Non mi sono mai realmente piaciuta dal punto di vista fisico o estetico. Ogni giorno faccio qualcosa per stare meglio con me stessa, per sentirmi più serena. Anche questo, in fondo, è soltanto un altro modo in cui la mia insicurezza si manifesta. Le persone con me sono molto sincere, probabilmente perché io per prima lo sono con loro. E mi è capitato di sentirmi dire che desiderassi stare sempre al centro dell’attenzione. Per me, però, questo non coincide affatto con l’essere egocentrici. Anzi. Ho intrapreso un percorso di psicoterapia proprio per ritrovare un centro, per imparare a dire i no necessari. Perché, tornando a ciò che dicevo prima, quando si ha questa tendenza a muoversi continuamente verso gli altri, basta sentirsi guardati per essere disposti a fare qualsiasi cosa pur di entrare nel loro mondo. Dire di no, invece, richiede coraggio. Così come richiede coraggio affermare se stessi. E tutto, ancora una volta, riconduce a Vittoria. Perché ciò che dicevo all’inizio riguarda esattamente questo: mettere i propri desideri davanti a quelli degli altri, anche a costo di perdere qualcosa. Di perdere l’amore. Di restare soli. Perché è ciò che fa lei e lei resta sola. E siccome quella è la mia paura più grande, perché non vorrei ritrovarmi sola insieme al mio desiderio, sto cercando di procedere lentamente. Cerco di tenere vicino a me tutte le persone che fanno parte della mia vita. Anche se questo richiede una fatica enorme. Perché in quel carretto trascinato lungo una salita ripida non ci sei soltanto tu. Ci sono anche tutte le persone che porti con te. Sarebbe molto più semplice alleggerirlo e correre. Ma ho capito che quella soluzione probabilmente mi farebbe soffrire troppo. Quando ho provato a farlo mi sono sentita così svuotata da non riuscire più a essere efficace nemmeno nel perseguire il mio sogno. Forse il mio modo di procedere è questo. Forse devo concedermi il diritto di andare pianoˮ.

Non ha mai avuto la sensazione che una valutazione così netta e così categorica possa essere influenzata anche dal fatto di essere una donna?

“Probabilmente sì. Credo che l’ambizione, nel senso positivo di cui parlava poco fa, in una donna continui ad avere una connotazione diversa rispetto a quella attribuita a un uomo. Spesso viene confusa con il desiderio di apparire, con l’egocentrismo o con la volontà di attirare l’attenzione. In un uomo, invece, quella stessa caratteristica viene interpretata in modo completamente diverso: viene associata alla sicurezza, alla determinazione, alla capacità di sapere ciò che si vuole. Penso che molte di queste dinamiche siano ormai talmente radicate da diventare quasi invisibili. Sono così interiorizzate che spesso non riusciamo nemmeno più a riconoscerle. Molti atteggiamenti che consideriamo normali, se osservati con attenzione, rivelano in realtà pregiudizi profondi e distorti sul modo in cui una donna possa prendere in mano la propria vita e perseguire i propri obiettivi. Quindi sì, credo assolutamente che questo elemento abbia un pesoˮ.

Non ha mai l’impressione di essere lei la giudice più severa di se stessa?

“Continuamente. E sono il giudice più feroce, con quella voce che finisce per trasformarsi anche in sintomi fisici, dalle vertigini alle extrasistoli. Vivo in una sorta di ripensamento continuo: torno su ciò che è accaduto, sul modo in cui ho vissuto determinate situazioni, su ciò che avrei potuto fare diversamente. È un rimuginare costante. In psicoterapia l’ho descritto come una specie di Hulk che prende il sopravvento sulla parte più fragile di me. Comincia a muoversi senza sosta e continua a ripetermi che ciò che faccio non va bene, che sono stupida, debole, che ho sprecato la mia vita. Mi dice di tutto. Quindi sì, è sicuramente il giudice più severoˮ.

Oggi, che cosa sogna Rebecca Liberati da professionista?

“La risposta più immediata sarebbe dire che sogno il ruolo della vita. Però sarebbe quasi riduttivo pensare che non esista ancora qualcuno capace di scrivere un personaggio in grado di accendermi nel modo in cui sento di poter essere coinvolta. Quindi, forse, la risposta è un’altra. Se ci penso bene, ciò che desidero davvero è poter fare questo mestiere il più a lungo possibile. Sogno di non avere tempo per fare altro. Di svegliarmi al mattino sapendo che mi aspetta un nuovo personaggio da interpretare, un nuovo territorio da esplorare. Sempre più libera. Ecco, credo che il mio desiderio sia questo: interpretare personaggi sempre più liberi. E soprattutto personaggi femminili forti. Ho la sensazione che, sotto questo aspetto, nel cinema manchi ancora qualcosa. Mi piacerebbe vedere donne forti, contraddittorie, persino spietate, se necessario, ma potenti. Personaggi complessi. Personaggi che non siano semplicemente il sostegno narrativo di qualcun altroˮ.

Immagini che una mattina mi svegli con il potere di decidere le sorti del mondo e scelga di eliminare la recitazione. Che cosa resterebbe a Rebecca?

“Fortunatamente resterebbe l’amore. E non è poco. Anzi. Perché anche quello è qualcosa per cui ho lottato moltissimo. Mi considero davvero molto fortunata ad avere accanto persone che amo e che mi amano nel modo più autentico possibile. Sono anche una persona complessa, e chi mi sta vicino lo sa. Però ho compreso un aspetto di me che non ho mai voluto cambiare: la mia bontà. Buona nel senso che ascolto, che aiuto quando posso, che cerco di esserci. Questo è un lato di me che mi piace. E credo che questa disponibilità generi affetto ovunque. Anche nello sguardo di qualcuno che magari non conosci e che, all’improvviso, si apre raccontandoti il proprio dolore o la propria depressione, mentre tu resti lì ad ascoltarlo per un’oraˮ.

Se il luogo in cui dorme, la sua stanza, potesse raccontarmi Rebecca, che cosa direbbe di lei?

“La prima immagine che mi è venuta in mente forse non è particolarmente bella da raccontare. Direbbe di tutte quelle notti in cui mi sono svegliata piangendo senza nemmeno conoscerne davvero il motivoˮ.

Mi perdoni, ma perché crede che non sia una bella immagine?

“Non lo so, forse perché rischia di sembrare qualcosa di vittimistico. Eppure, è un po’ la verità. Credo che quella stanza abbia assistito al mio incontro con il dolore, con la sofferenza, con la perdita, intesa nel senso più ampio possibile. È strano pensarci adesso, ma mi rendo conto di aver confinato tutto questo proprio lì dentro. Non sono una persona che ama mostrarsi mentre soffre. Non mi piace esporre quella parte di me. Perciò credo che quella stanza direbbe che sono un pulcino indifeso. Direbbe che sono un pulcino da proteggereˮ.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Rebecca ha rivolto a se stessa?

“La prima immagine che mi viene in mente è la cioccolata extrafondente. Che, tra l’altro, mi fa malissimo, perché soffro di ernia iatale. Però, quando voglio concedermi una piccola carezza, mi dico che posso mangiarne un po’. E lo faccio comunque, anche sapendo che probabilmente starò male. Per me quella è una coccola. In realtà anche il mare lo è. Quando sento il bisogno di aprirmi o di stare bene, il mare diventa una sorta di rifugio. Infatti, per questa intervista al mare proprio per sentirmi più libera mentalmente. È come se mi permettesse di riconnettermi a una parte molto primitiva di me. Come se esistesse qualcosa che mi riportasse a una dimensione originaria. È una coccola, sì. Una forma di meditazione. Mi apre, mi fa stare bene, mi fa sentire protettaˮ.