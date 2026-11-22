Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Un volto in bianco e nero, la voce inconfondibile di Mina e le parole di Settembre, il brano scritto da Ivano Fossati. È la ventiduenne Rebecca Massimo la protagonista del videoclip della Tigre di Cremona, un’esperienza che segna una tappa importante nel percorso della giovane modella e attrice, pronta a tornare sul grande schermo con una piccola parte in Nella gioia e nel dolore, il nuovo film di Ferzan Özpetek, . Un regista che conosce già e che, racconta, l’ha fatta sentire “vista” per ciò che è. Nata a Padova e cresciuta a Dolo, in provincia di Venezia, Rebecca Massimo ha cominciato a lavorare nella moda a sedici anni, prima di trasferirsi a Milano e avvicinarsi alla recitazione. Un percorso accompagnato dal desiderio di indipendenza, dalla curiosità e dalla volontà di andare oltre la propria immagine. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, la prima della sua carriera, Rebecca Massimo si racconta senza cercare risposte a effetto. Parla del rapporto con la bellezza e le imperfezioni, del divorzio dei genitori, dei momenti di solitudine e della paura di non riuscire a essere presente per le persone che ama. E torna con la memoria alla nonna, che cantava e ballava sulle canzoni di Mina, rendendo ancora più speciale l’occasione di prestare il proprio volto alla musica dell’artista.

Vorrei cominciare da un’immagine: il suo volto in bianco e nero accompagnato dalla voce di Mina. Nessun personaggio dietro cui nascondersi, nessun dialogo al quale affidarsi. Soltanto lei e le sue emozioni. Qual è stato il suo primo pensiero quando ha saputo di essere stata scelta per il videoclip di ‘Settembre’?

“Mi sono emozionata moltissimo, mi tremavano le mani. Ho una stima enorme di Mina e di tutte le persone che hanno lavorato con lei. Proprio per questo mi sono fidata completamente della sua scelta, quasi come se non riguardasse direttamente me. Naturalmente sentivo una grande responsabilità, ma ho considerato questo progetto un lavoro particolarmente speciale. Dovevo interpretare una canzone che, secondo me, raccontava già tutto. È la canzone stessa a fare gran parte del lavoro nel videoclip. Tra l’altro, conoscevo già molto bene ‘Settembre’”.

C’è un paradosso affascinante: Mina ha scelto da decenni di non mostrarsi più al pubblico e, attraverso questa canzone, affida al suo volto il compito di raccontarne le emozioni. Ha avvertito il peso di questa responsabilità?

“Riconosco che si tratti di una responsabilità importante, ma sono state soprattutto le altre persone a farmelo notare. Mi dicevano che Mina mi aveva affidato qualcosa di speciale. Personalmente, ho interpretato questa scelta anche come il suo desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo. Naturalmente è soltanto una mia impressione: non vorrei parlare al posto suo”.

Come si è sentita durante le riprese, sapendo che la telecamera avrebbe colto ogni minima espressione del suo volto?

“Sono arrivata sul set molto sicura di quello che avrei dovuto fare. Avevamo già realizzato delle prove, che Mina aveva approvato, quindi ero stata quasi più agitata durante quella fase che nel momento delle riprese. Ho chiesto di mettere due casse al massimo volume, perché volevo avere soltanto la canzone intorno a me. Quando abbiamo cominciato a girare, mi sono concentrata esclusivamente sulla musica. Il videomaker è stato bravissimo a seguirmi, anche perché non avevo voluto mostrargli in anticipo quello che avrei fatto. Desideravo che fosse spontaneo anche il suo modo di riprendermi. Alla fine ci abbiamo riso sopra”.

Le prove erano state realizzate con Mauro Balletti, che collabora da moltissimi anni con Mina. Quanto è stata importante la sua presenza?

“Con Mauro avevo già lavorato diverse volte. È un angelo, una persona straordinaria, capace di metterti immediatamente a tuo agio. Averlo accanto è stato bellissimo. Durante le riprese, però, pensavo soltanto alla canzone. Quando interrompevamo la musica, capitava che scoppiassimo tutti a ridere, perché vedevo le persone intorno a me molto emozionate e mi domandavo che cosa fosse successo. Mi sono emozionata anch’io, naturalmente, ma non mi aspettavo di ricevere subito una reazione così positiva da parte di tutti”.

Nel videoclip, anche la rabbia e il dolore di una separazione sembrano conservare una certa tenerezza.

“Credo che sia soprattutto la canzone a suggerire questa interpretazione. Non conosco Ivano Fossati e non so che cosa avesse in mente quando l’ha scritta, ma trovo che il testo sia già molto esplicito. Mi sembra che racconti il tentativo di conservare una certa dignità anche mentre si soffre profondamente. È come dire: sto malissimo, non voglio confessartelo, ma so che puoi accorgertene. Devo abbandonarmi al dolore e lasciarti andare, anche se vorrei ancora averti accanto. Desideravo che rimanesse proprio questo sentimento. È una canzone triste, che personalmente mi fa piangere, ma nella mia interpretazione c’era quasi l’imbarazzo di una persona costretta ad ammettere tutto questo davanti a un amore che se ne sta andando”.

Nella sua esperienza, è più difficile trovare il coraggio di andarsene oppure accettare che sia qualcun altro a farlo?

“È una domanda che mi sono posta molte volte. Quando siamo noi ad andarcene, tendiamo a pensare che sia quella la scelta più difficile. Ma quando è l’altra persona ad allontanarsi e siamo costretti a rimanere, la prospettiva cambia. Personalmente, almeno fino a oggi, ritengo che andarsene sia un po’ più facile che restare con l’amaro in bocca, continuando ad aspettare qualcuno che non tornerà. Forse un giorno cambierò idea, ma entrambe le situazioni sono molto difficili”.

US: Lucia Angelici

Nel videoclip il suo volto non doveva essere perfetto, ma autentico. Quanto è stato liberatorio mostrare la propria vulnerabilità senza preoccuparsi di nasconderla?

“Mi è piaciuto moltissimo girare quel video proprio perché sentivo di poter lasciare spazio alla vulnerabilità. Mi sono lasciata trascinare completamente dall’emozione e dalla profondità che Mina riesce a raggiungere con la sua voce. Credo che sia davvero unica in questo. Non penso che, in quella situazione, sarei riuscita a fare qualcosa di non autentico. Il bianco e nero e lo sfondo pulito lasciavano moltissimo spazio all’espressione del volto. Ho percepito il risultato come un ritratto estremamente intimo e personale. Mi sono sentita libera di fare tutto quello che mi veniva spontaneo, senza domandarmi come sarei apparsa. Non ho pensato nemmeno per un momento di dover evitare di corrugare troppo il viso o di controllare le espressioni”.

Lei ha cominciato lavorando come modella e oggi si sta avvicinando alla recitazione. Quale desiderio l’ha spinta a intraprendere questo percorso?

“Fare la modella mi divertiva e, soprattutto, rappresentava il primo modo per andare via di casa. Ho sempre desiderato essere indipendente e i miei genitori mi hanno incoraggiata molto in questa direzione. Con il tempo, però, ho sentito il bisogno di andare più a fondo, di trasformarmi, di sperimentare qualcosa di diverso. Non sono mai stata particolarmente affezionata alla mia immagine. Se domani dovessi rasarmi a zero, farmi crescere i baffi o tingermi i capelli di verde, per me andrebbe benissimo. Cercavo una maggiore profondità espressiva. Quando ho cominciato a recitare, con il primo cortometraggio realizzato insieme a Ferzan Özpetek, ho avuto la sensazione di aver trovato un nuovo modo di esprimermi. Adesso ho anche una piccolissima parte nel suo nuovo film. È un percorso che mi sta piacendo molto”.

Aveva già lavorato con Ferzan Özpetek e presto la vedremo nel suo nuovo film. Che cosa ha trovato nel suo modo di dirigere gli attori?

“Mi è piaciuto moltissimo lavorare con lui. Mi ha fatto sentire vista, ed è una sensazione bellissima. Mi ha trasmesso la certezza di essere la persona giusta per quel ruolo proprio in quanto me stessa”.

È interessante che abbia utilizzato l’espressione ‘mi sono sentita vista’. Nel mondo della moda non aveva mai provato una sensazione simile?

“Non è che non l’abbia mai provata, ma non era nemmeno qualcosa che cercavo o mi aspettavo. Nella moda, fondamentalmente, il tuo compito è valorizzare gli abiti. Devi lavorare affinché il vestito emerga il più possibile. È un esercizio interessante, che mi piace molto, ma è completamente diverso dalla recitazione”.

Facciamo un passo indietro. Chi era Rebecca prima di intraprendere questo percorso professionale? Che bambina è stata e dove è cresciuta?

“Sono nata a Padova e cresciuta in Veneto con i miei genitori. Ho viaggiato tantissimo, sia con mio padre sia, soprattutto, con mia madre. Mi è sempre piaciuto conoscere persone nuove, visitare luoghi diversi e fare nuove esperienze. I miei genitori mi hanno sempre incoraggiata a essere indipendente, perché ritenevano che fosse fondamentale per una ragazza che si preparava ad affrontare l’età adulta. Su questo ho sempre dato loro ragione. Vengo da Dolo, un piccolo paese della Riviera del Brenta, in provincia di Venezia, dove tutti conoscono tutti. Trasferirmi a Milano a diciotto anni è stata una bella sfida”.

Che rapporto aveva con Dolo e come è cambiato dopo il trasferimento a Milano?

“A sedici anni andavo già a Milano per lavorare come modella. Conoscevo persone provenienti da tutto il mondo, mi divertivo moltissimo. Poi tornavo a Dolo e ritrovavo la nebbia e le solite cinque persone. Quel paese cominciava a starmi stretto. Paradossalmente, ho imparato ad apprezzarlo molto di più dopo essermene andata. Adesso che vivo a Milano, quando torno a Dolo mi fa piacere. Sono comunque felice di aver trovato il coraggio di allontanarmi”.

Quando ha cominciato a lavorare nella moda, era consapevole della propria bellezza oppure sono stati gli altri a farle scoprire questa caratteristica?

“Non saprei. Non mi considero particolarmente bella, ma nemmeno brutta. Quando ho cominciato a fare la modella, a sedici anni, ero sicuramente consapevole di essere alta. Non mi sono mai chiesta se fossi abbastanza bella o adatta a quel mondo. Sinceramente, non mi interessa molto. Quando ottengo un lavoro, penso semplicemente di essere la persona adatta a quel progetto in quel momento. Se non vengo scelta, significa che non ero adatta a quel ruolo. Non ne faccio una questione personale”.

La moda è un mondo costruito intorno alle immagini, dove tutto può apparire bellissimo e perfetto. Dietro questa rappresentazione, però, ci sono anche stanchezza, incertezze e momenti difficili. Ne ha attraversati?

“Assolutamente sì. A cominciare dal divorzio dei miei genitori, ma anche dalla fine di alcune relazioni sentimentali e da altre delusioni. Credo, però, che sia sempre bello essere vivi. Quando mi succede qualcosa di brutto, penso che, se è capitato proprio a me, evidentemente dovevo affrontarlo. Quando arriva qualcosa di bello, invece, lo accolgo molto volentieri, come è successo con il videoclip di Mina. Cerco di distinguere il lavoro dalla mia vita privata. Mi piace essere stanca perché ho lavorato tanto, perché ho preso cento treni e ho vissuto tante esperienze. Non considero necessariamente questa fatica un aspetto negativo”.

Accanto alla moda ha scelto di studiare Scienze Psicosociali della Comunicazione. Che cosa l’ha spinta a investire anche nella formazione universitaria?

“È un percorso che approfondisce soprattutto gli aspetti psicologici della comunicazione. Mi sembrava giusto investire contemporaneamente in due direzioni. Non significa che ogni scelta debba necessariamente rappresentare un investimento, ma lavorare come modella non offre una sicurezza assoluta. Non hai la certezza di lavorare ogni mese. Banalmente, se mi rompessi un braccio, potrei rimanere ferma per sei mesi. Anche i miei genitori hanno insistito perché frequentassi l’università e devo riconoscere che avevano ragione. Sono contenta di averlo fatto. Cercavo soprattutto argomenti che avessi davvero voglia di approfondire, più che un percorso finalizzato necessariamente a un futuro impiego”.

Lavora in un ambiente nel quale ogni dettaglio dell’aspetto fisico viene osservato e valutato. Che rapporto ha con il concetto di imperfezione?

“È una parola alla quale non attribuisco particolare importanza. Naturalmente le imperfezioni possono esistere, ma non cerco nemmeno la perfezione, quindi non dedico molto spazio a questo concetto. Mi piacerebbe trovare un termine simile, ma con un’accezione meno negativa. Credo che sia sempre necessario contestualizzare. Se durante un lavoro mi coprono una piccola macchia sul viso, non penso che sia un’imperfezione da nascondere. Semplicemente, chi sta realizzando quel progetto desidera ottenere un’immagine il più possibile pulita. Non torno a casa pensando che quella macchia sia brutta soltanto perché qualcuno ha deciso di coprirla. So che per molte persone è un argomento delicato e non vorrei sembrare arrogante. Siamo tutti profondamente diversi e la percezione della bellezza è estremamente soggettiva. Non credo, però, che tutto debba necessariamente diventare oggetto di critica o di giudizio”.

Quando è stata l’ultima volta che si è sentita davvero fragile? E che cosa ha scoperto di sé in quella situazione?

“Mi sento più fragile quando, anche se succede molto raramente, provo un senso di solitudine. In quei momenti mi domando come sia possibile che, dopo aver costruito la mia vita e fatto tanti sacrifici per arrivare dove sono, possa sentirmi così. Quella fragilità, però, mi ha sempre dato una spinta a reagire. È come affrontare una battaglia interiore e riuscire, poco alla volta, a vincerla. Quando mi sento fragile, cerco di non perdermi. Ricomincio a prendermi cura di me, un pezzo alla volta, finché quella sensazione non scompare”.

Pensando al futuro, che cosa la spaventa maggiormente: non riuscire a realizzare i propri sogni oppure realizzarli e scoprire che non erano ciò che avrebbe potuto renderla felice?

“Nessuna delle due possibilità mi spaventa particolarmente. Sono convinta che a ciascuno accada quello che deve accadere. Spesso, mentre viviamo determinate esperienze, non riusciamo a comprenderne il significato. Soltanto dopo, guardandoci indietro, possiamo collegare i vari momenti e capire perché siano successi. Per questo mi fido molto del percorso. Naturalmente mi piacerebbe esplorare il mondo del cinema e della recitazione. Quando è arrivata questa opportunità, ho sentito che fosse giusto accoglierla. Ma, pensando al futuro, mi preoccupa molto di più l’eventualità di non riuscire a essere presente per le persone che amo oppure di trascurare me stessa. Per il resto, quello che verrà, verrà. Non credo che si possa controllare più di tanto. Magari oggi desidero moltissimo fare questo lavoro e domani potrebbe succedermi qualcosa che mi farà cambiare completamente idea oppure mi costringerà a prendere un’altra direzione. Per il momento sono contenta del percorso che sto facendo. Non sono una persona che coltiva rancore verso se stessa o che vive di rimpianti”.

Che significato attribuisce al successo? Per lei coincide maggiormente con l’affermazione professionale oppure con quella personale?

“Voglio riuscire ad affermarmi pienamente come Rebecca, ogni giorno. È qualcosa su cui mi piace riflettere alla fine della giornata. Forse può sembrare un po’ infantile, ma per me è un successo anche vedere mio fratello o mio padre felici e orgogliosi perché ho realizzato qualcosa. Inoltre, molte delle esperienze che vivo oggi sono proprio quelle che avrebbero reso felice la Rebecca del passato. Mi piace immaginare di poterla guardare e dirle che sarebbe contenta di quello che sono riuscita a fare”.

Se quella Rebecca del passato potesse incontrarla oggi, pensa che sarebbe soddisfatta della donna che è diventata? E che cosa la sorprenderebbe maggiormente?

“Secondo me sarebbe soddisfatta. Magari manca un cane! Sicuramente la sorprenderebbe il fatto di aver lavorato con Ferzan Özpetek. Mia madre mi ha sempre fatto guardare i suoi film, quindi per la Rebecca del passato sarebbe stata una grandissima sorpresa. Ma anche il videoclip di Mina l’avrebbe resa felicissima. Ero molto legata a mia nonna, che ci cantava sempre le canzoni di Mina oppure ballava sulle sue musiche. Quando è arrivata questa opportunità, ho pensato proprio a lei. La Rebecca del passato avrebbe fatto davvero un salto di gioia”.

Se dovesse raccontarsi senza parlare del lavoro, che cosa vorrebbe far conoscere di Rebecca?

“Mi piace cercare il bello in tutte le cose. Sono contenta di riuscire a farlo”.