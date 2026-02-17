Rebecca Passler non convocata per le Olimpiadi dopo la riammissione per il caso doping "per non infastidire"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Rebecca Passler, anche dopo il ricorso vinto, non parteciperà alle Olimpiadi. L’atleta risultò positiva al letrozolo, ma si trattava invece di contaminazione dovuta a un farmaco che stava prendendo la madre malata di cancro (a sua insaputa). Alla luce di questo, non è stata convocata né per le gare individuali, né per la staffetta 4×6 km. Dal ct la spiegazione: “non si è potuta allenare e le sue condizioni vanno verificate”.

Passler non parteciperà alle Olimpiadi

Arriva senza commenti da parte dell’atleta la decisione di escluderla dalla staffetta 4×6 km. Rebecca Passler è ufficialmente riammessa perché la positività al doping in realtà era una forma di contaminazione da un farmaco per il trattamento delle persone oncologiche.

Eppure, anche dopo la decisione, non è stata convocata dai tecnici della nazionale. Prima i rallentamenti per non farle disputare le prove individuali, poi l‘esclusione dalla staffetta. Sembrerebbe che la Fisi, così come si evince dalle parole di queste ore, abbia deciso di non compromettere i risultati e non infastidire la federazione internazionale.

ANSA

In ogni caso, la decisione era nell’aria e Passler sarebbe stata comunque una riserva.

Le motivazioni dell’allenatore

Il ct Hoellrigl aveva anticipato il difficile ritorno dell’atleta. Aveva dichiarato infatti che Rebecca non si era potuta allenare e quindi le sue condizioni andavano verificate.

Alcuni giornali, però, riportano un’altra ipotesi, ovvero quella che il Cio non fosse veramente convinto dell’assoluzione, anche in virtù di un altro caso simile, ovvero quello di Sara Errani.

In altre parole, la decisione di non far rientrare Passler potrebbe dipendere più da una volontà di non agitare le acque. All’atleta sarà però permesso di partecipare in un’altra maniera, quindi di unirsi, ma non di competere con la squadra.

La differenza con il caso Errani

C’è un altro episodio simile che però ha avuto un esito differente. Si tratta del caso della sostanza trovata in Sara Errani. Anche in questo caso è il letrozolo a escluderla. La differenza sarebbe nel fatto che una era a conoscenza della malattia e quindi della presenza della sostanza, mentre l’altra no.

La contaminazione è stata giudicata plausibile solo dopo il ricorso, mentre all’inizio era stata contestata. La madre però sembra aver nascosto la malattia alla figlia proprio per non affaticare psicologicamente l’atleta prima della partecipazione olimpica.

Altra differenza è la quantità della sostanza. Rebecca è risultata pulita fino a quando non aveva mangiato a casa alla vigilia delle competizioni. Errani era stata sanzionata per non aver preso precauzioni, sapendo che la madre fosse malata e inoltre la quantità era anche maggiore rispetto a Passler.