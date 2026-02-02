Rebecca Passler positiva al letrozolo, per la Wada è doping perché può nascondere l'uso di anabolizzanti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Primo caso di doping alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Si tratta di Rebecca Passler, atleta azzurra di biathlon, risultata positiva al letrozolo in un controllo effettuato fuori dalle competizioni a pochi giorni dall’apertura dei Giochi. Pur non avendo effetti dopanti di per sé, il letrazolo è un farmaco vietato dall’agenzia mondiale antidoping perché può venire usato per nascondere l’uso di anabolizzanti.

Milano-Cortina, Rebecca Passler positiva al letrozolo

Rebecca Passler, atleta 24enne di biathlon, è stata sospesa dalla Nado (Organizzazione nazionale antidoping italiana) perché risultata positiva a una sostanza vietata, il letrozolo.

L’altoatesina, che fa parte della squadra azzurra di biathlon, è risultata positiva in un controllo effettuato fuori dalle competizioni a pochi giorni dall’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Lo riporta Adnkronos.

ANSA

La conferma ufficiale è arrivata con una nota del Tribunale nazionale antidoping.

Letrozolo e doping, perché è vietato

Il letrozolo è un farmaco che viene solitamente usato nel trattamento dei tumori al seno nelle donne in post-menopausa.

Come riferisce Humanitas, agisce riducendo la quantità di estrogeni prodotti dall’organismo e in questo modo può contribuire a bloccare la crescita di alcune forme tumorali.

Pur non avendo effetti dopanti di per sé, viene considerata una sostanza vietata dall’agenzia mondiale antidoping (Wada) perché verrebbe usata per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti all’uso di anabolizzanti.

Il letrozolo viene somministrato per via orale sotto forma di compresse da assumere.

Chi è Rebecca Passler

Classe 2001, Rebecca Passler è originaria di Anterselva (Bolzano), dove si disputeranno le gare olimpiche di biathlon.

È la nipote dell’ex azzurro di biathlon Johann Passler, vincitore di due bronzi olimpici.

In carriera ha finora collezionato cinque podi ai Mondiali juniores. In Coppa del mondo ha esordito nel 2021 ed è 33esima nella classifica generale.

Era tra le cinque atlete convocate in Nazionale per le gare di biathlon: come previsto dal regolamento, potrà essere sostituita.

Il precedente di Sara Errani

Non è la prima volta che un atleta italiano risulta positivo al letrozolo. Era successo nel 2017 alla tennista Sara Errani, che venne sospesa per dieci mesi.

Allora venne accertato che si trattò di una contaminazione accidentale, come nel caso Clostebol di Jannik Sinner.

Una contaminazione alimentare dovuta a un piatto di tortellini fatti in casa dalla madre della tennista, che assumeva da tempo il farmaco.