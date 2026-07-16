Recensione del film Odissea di Nolan, arriva anche una stroncatura: "Non all'altezza di Omero, cast deludente"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il film Odissea di Nolan è ufficialmente nelle sale cinematografiche e molte testate internazionali hanno già pubblicato la loro recensione. Non mancano le stroncature: secondo il quotidiano francese Le Monde, per esempio, il lungometraggio “fatica a essere all’altezza di Omero” e il cast lascia “un’impressione a dir poco deludente”.

Le recensioni sul film Odissea di Nolan

I giudizi dei critici delle grandi testate internazionali sul film The Odyssey di Christopher Nolan, basato sull’Odissea, sono perlopiù positivi.

Peter Bradshaw del Guardian ha assegnato al lungometraggio cinque stelle su cinque, definendolo un film “di straordinaria ambizione, audacia, serietà, generosità e stile“, ricco di “sequenze di battaglia e combattimenti adrenalinici accompagnati dall’incessante rullare dei tamburi”.

ANSA

Punteggio massimo anche da parte di Matt Zoller Seitz sul sito specializzato RogerEbert.com: “Straordinariamente impressionante” è stato il suo commento.

Secondo Guy Lodge di Variety l’Odissea di Nolan “emoziona generosamente per le sue quasi tre ore di durata” ma la gestione di alcuni attori sarebbe risultata carente. A tal proposito viene citato Robert Pattinson, definito “un cattivo da pantomima”.

La stroncatura dell’Odissea di Nolan su Le Monde

Particolarmente critica è la recensione del film The Odyssey di Christopher Nolan pubblicata sul quotidiano francese Le Monde.

Secondo Jacques Mandelbaum l’opera di Nolan “fatica a essere all’altezza di Omero“.

Il regista, secondo Mandelbaum, avrebbe “indubbiamente trascurato lo sviluppo dei personaggi“, caratterizzati da “totale mancanza di profondità”.

Sulle colonne del quotidiano francese si legge ancora: “Anne Hathaway nei panni di Penelope, Tom Holland in quelli di Telemaco, Charlize Theron in quelli di Calipso, Robert Pattinson in quelli di Antinoo e Zendaya in quelli di Atena lasciano un’impressione a dir poco deludente“.

Non solo: “Ulisse stesso sembra ben lontano dall’astuto eroe descritto da Omero”.

La recensione dell’Odissea di Nolan del critico Paolo Mereghetti

Il critico italiano Paolo Mereghetti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha promosso, invece, The Odyssey: “La lettura che Nolan fa del poema omerico merita attenzione e rispetto. Oltre che applausi“.

Anziché limitarsi al “solito elogio del coming home”, la riflessione che il regista ha fatto sul mito di Ulisse, secondo Mereghetti, è “cupissima e avvincente” e i 172 minuti di durata del film “volano”.