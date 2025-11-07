Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno fino al 2028 sono stati disposti nei confronti di un uomo di 65 anni accusato di furto e danneggiamento all’interno di una chiesa di Arcevia. Il provvedimento, emesso dal Questore della provincia di Ancona, è stato adottato per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo che l’uomo era già stato denunciato per diversi episodi tra giugno e agosto scorsi.

Chi è il destinatario della misura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Ancona ha recentemente adottato una misura di prevenzione nei confronti di un cittadino italiano di 65 anni. L’uomo è stato ritenuto responsabile di diversi episodi di furto e danneggiamento avvenuti all’interno di una chiesa situata nel comune di Arcevia.

Il provvedimento riguarda un sessantacinquenne italiano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro la persona e contro il patrimonio. L’uomo, infatti, era già stato sottoposto in passato a una misura analoga in un altro comune, segno di una recidività che ha destato particolare attenzione nelle autorità competenti.

I fatti contestati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra i mesi di giugno e agosto scorsi, il sessantacinquenne si sarebbe reso protagonista di più episodi di furto e danneggiamento all’interno della chiesa di Arcevia. Questi comportamenti hanno portato alla sua denuncia e, successivamente, all’adozione della misura di prevenzione da parte del Questore.

Le motivazioni della misura

La decisione di emettere il foglio di via obbligatorio è stata presa in considerazione della pericolosità sociale dell’uomo e della sua presenza ritenuta strumentale alla commissione di ulteriori reati nel territorio comunale. L’obiettivo principale è la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, come sottolineato dalla Questura di Ancona.

