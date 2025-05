Recinta terreno comunale e crea una stalla abusiva a Catania allevando un cavallo e un pollaio: maxi multa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 42 anni è stato denunciato a Catania per maltrattamento di animali dopo aver trasformato un terreno comunale in un allevamento abusivo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato durante controlli di routine.

Scoperta dell’allevamento abusivo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante i controlli per tutelare la salute degli animali e prevenire corse clandestine, i poliziotti della squadra a cavallo della Questura di Catania hanno individuato un cavallo in un terreno recintato nel quartiere di Librino. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione del responsabile, un uomo di 42 anni, che aveva recintato arbitrariamente il terreno comunale per creare una stalla abusiva.

Mancanza di autorizzazioni e sanzioni

L’uomo non aveva le necessarie autorizzazioni dell’Asp e non aveva effettuato le visite medico-veterinarie sugli animali. I medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania hanno contestato sanzioni per circa 6.500 euro, poiché il cavallo non era identificato con un microchip e non erano stati effettuati i test per l’anemia infettiva.

Intervento delle autorità

I veterinari hanno applicato il microchip al cavallo, che è stato sequestrato e affidato a un’azienda specializzata. Il pollaio è stato posto a vincolo sanitario. La Polizia Locale è stata informata dell’occupazione abusiva del terreno comunale e l’uomo è stato sanzionato amministrativamente.

Fonte foto: Polizia