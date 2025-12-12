Recita di Natale alla scuola media Moscati di Milano, genitore contro il canto in arabo per la Palestina

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Alla scuola media Moscati di Milano, durante la recita di Natale del 29 novembre, 180 studenti hanno eseguito un canto palestinese in arabo. Un genitore ha protestato, giudicando la scelta politica e inadatta all’età dei ragazzi, mentre altri genitori hanno espresso perplessità su lingua e contesto. Dalla scuola non sono arrivate note ufficiali né comunicazioni ai genitori nei giorni successivi alla recita, mentre la segnalazione resta circoscritta a uno dei genitori presenti all’evento del 29 novembre.

Il canto in arabo nella scuola media di Milano durante la recita

Il caso nasce alla scuola media Moscati di Milano, dove il 29 novembre, durante una recita natalizia anticipata, sarebbe stato eseguito un canto palestinese in lingua araba. Il brano sarebbe stato intonato da circa 180 studenti delle medie, diretti dal professore di musica e muniti di un foglio con il testo.

La segnalazione è partita da un genitore presente alla recita, che ha giudicato la scelta “politica e divisiva”, soprattutto nel contesto di una festa natalizia. Il tema della canzone, secondo quanto riportato, era la pace nel mondo, ma il riferimento alla situazione in Palestina è stato ritenuto esplicito dal padre che ha sollevato il caso.

Mediaset Infinity La scuola media di Milano nella quale, durante la recita di Natale, è stato fatto intonare ai bambini un canto in arabo

La direzione scolastica non ha rilasciato commenti sull’accaduto, ma non ha potuto comunque evitare le ormai sempre più frequenti polemiche legate alle iniziative scolastiche durante il periodo natalizio, spesso oggetto di discussione pubblica quando toccano temi culturali, religiosi o geopolitici.

Le testimonianze dei genitori

In un servizio di Mattino Cinque, l’inviata ha raccolto le parole del genitore che ha denunciato l’episodio. Secondo la sua versione, “a ragazzini tra gli 11 e i 14 anni è stato chiesto di cantare in arabo una canzone legata a quanto sta succedendo in Palestina”, senza che avessero “gli strumenti per capire di cosa stessero parlando”.

Un servizio di Mattino Cinque sulla vicenda

Altri genitori hanno espresso perplessità, pur con toni differenti. Un padre ha spiegato: “Non sono contro la scelta del professore, però ho un dubbio: stiamo snaturalizzando le nostre tradizioni? Il Natale è una festa cristiana, continuiamo a cantare come abbiamo sempre cantato”.

Un altro genitore ha aggiunto che “a quell’età i ragazzi non hanno ancora gli strumenti necessari per approfondire certi temi”, sottolineando la difficoltà di comprendere una lingua come l’arabo e sollevando il paragone con altri Paesi, chiedendosi se “nei Paesi arabi si cantino canzoni occidentali o cristiane”.

Scuola, laicità e il nodo del confronto culturale

La discussione sollevata dalla recita alla scuola di Milano tocca un punto più ampio: il rapporto tra tradizioni, scuola pubblica e laicità. L’Italia non è uno Stato cristiano, ma uno Stato laico, nel quale la scuola pubblica opera all’interno di un quadro costituzionale che tutela pluralismo culturale e libertà di espressione.

Le testimonianze raccolte da Mattino Cinque

Il richiamo al fatto che “negli altri Paesi non si farebbe lo stesso” non rappresenta un criterio giuridico o educativo. Il rispetto dei principi di apertura culturale non è subordinato alla reciprocità di altri Stati o sistemi scolastici. La valutazione, semmai, riguarda l’età degli studenti, il contesto didattico e la capacità di rendere comprensibili i contenuti proposti.

Nel caso specifico, il nodo resta se una recita di Natale sia il contesto adeguato per un canto in arabo legato a un conflitto internazionale, anche se presentato con il tema della pace. È su questo equilibrio, più che sull’identità religiosa del Paese, che si potrebbe concentrare il confronto tra genitori, scuola e opinione pubblica.