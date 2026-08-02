Record di armi dall'Italia al Marocco, il governo Meloni primo in Ue: le denunce dell'Opal

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con oltre 25 milioni in armi nel biennio 2023-2024, il governo Meloni segna il primato Ue nell’export verso il Marocco. L’invio di equipaggiamenti destinati alla sicurezza locale si intreccia direttamente con i vuoti di controllo a Ceuta e la tensione con Madrid, riflettendo il nuovo peso militare di Rabat sostenuto dagli Stai Uniti e da Israele.

Export di armi: il primato del governo Meloni per le vendite a Rabat

Come riportato dal Fatto Quotidiano, nel biennio 2023-2024 l’Italia è diventata il primo Paese dell’Unione europea per esportazioni di armi leggere destinate a Rabat, con un valore complessivo di licenze approvate superiore ai 25 milioni di euro.

I dati diffusi dall’Osservatorio permanente sulle armi leggere (Opal) di Brescia evidenziano che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha autorizzato volumi di vendita che superano la somma di tutti i governi italiani dal 1998 a oggi, staccando nettamente la Francia.

ANSA

Nel dettaglio, l’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (Uama) ha approvato nel 2023 l’invio di 35.000 pistole semiautomatiche Beretta calibro 9×19 e 10 carabine calibro 308 per circa 11,8 milioni di euro. Nel 2024 si è aggiunta la licenza a Leonardo S.p.A. per quattro torrette navali Forty Light (ex Oto Melara) dal valore di 12,5 milioni di euro, oltre alla fornitura di 1.700 fucili Benelli Supernova calibro 12.

L’analista di Opal Giorgio Beretta ha dichiarato: “Invece di sospendere Schengen con la Spagna, il ministro Antonio Tajani dovrebbe smettere di autorizzare l’invio di armi e sistemi militari al Marocco“, aggiungendo che “Se il governo Meloni intende davvero fare pressione sulle autorità di Rabat per un miglior controllo delle frontiere ha uno strumento formidabile: smettere di fornirgli armi”.

Le tensioni diplomatiche con la Spagna

La fornitura di materiale bellico destinato alle Forze armate e di Pubblica sicurezza marocchine si intreccia direttamente con gli eventi registrati nell’enclave spagnola di Ceuta, dove nelle ultime 48 ore circa sessantamila migranti sono riusciti a varcare il confine.

Diversi analisti internazionali, tra cui Lorenzo Gabrielli dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona, evidenziano che un afflusso di tali proporzioni difficilmente avrebbe potuto verificarsi senza un allentamento coordinato o un’omissione dei controlli di frontiera da parte delle autorità di Rabat.

La reazione di Giorgia Meloni, che ha annunciato la sospensione del trattato di Schengen limitatamente ai cittadini extracomunitari, ha scatenato la dura reazione delle opposizioni italiane.

La segretaria del PD Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle hanno ricordato come sotto l’attuale esecutivo di centrodestra siano stati autorizzati oltre trecentomila ingressi regolarizzati, definendo la misura adottata nei confronti di Madrid una scelta puramente propagandistica idonea a incrinare i rapporti diplomatici con la Spagna.

Il Marocco tra USA e Israele

Ma sia quanto accaduto a Ceuta che quanto riportato dall’Opal rientra in uno scenario geopolitico che vede il Marocco rafforzare l’asse con gli Stati Uniti e Israele.

A seguito degli Accordi di Abramo e delle intese di cooperazione militare, aziende israeliane come Israel Aerospace Industries (IAI) e BlueBird Aero Systems stanno avviando la produzione locale di droni kamikaze SpyX nello stabilimento di Benslimane, oltre ad aver completato la consegna del sistema di difesa antiaerea Barak MX per 500 milioni di dollari.

Parallelamente, settori della destra statunitense legati a Donald Trump e think tank conservatori come l’American Enterprise Institute hanno espresso aperto sostegno alle rivendicazioni territoriali marocchine sulle enclavi spagnole.

Anche per questo la crisi dei flussi migratori viene letta dagli osservatori come una leva di pressione diplomatica su Madrid, scaturita a seguito del recente riavvicinamento del premier spagnolo Pedro Sánchez all’Algeria e della posizione assunta dalla Spagna sulla questione del Sahara Occidentale e sul Medio Oriente con il genocidio in atto a Gaza da parte di Israele.