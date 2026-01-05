Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Circa 500 automobili sono state restituite ai proprietari grazie a un’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro i furti di veicoli a Catania e provincia nel corso del 2025. Il risultato è stato raggiunto grazie a un’intensa attività di pattugliamento e indagine, che ha permesso di recuperare i mezzi sottratti sia dopo le denunce sia attraverso controlli mirati sul territorio.

Operazione della Polizia: fonte e dettagli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione di contrasto ai furti di auto e moto ha visto impegnate le squadre volanti, le motovolanti e le pattuglie a cavallo della Questura di Catania. Nel corso dell’intero anno 2025, gli agenti hanno effettuato un’attività costante di controllo sia nel centro cittadino sia nelle aree periferiche, riuscendo a recuperare circa 500 automobili rubate e a restituirle ai legittimi proprietari.

Recuperi recenti e tecnologie impiegate

Negli ultimi giorni, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rintracciato sette veicoli risultati di provenienza furtiva. Il recupero è stato possibile grazie all’utilizzo di un avanzato sistema di rilevamento targhe, che ha consentito di individuare rapidamente i mezzi rubati e di intervenire tempestivamente.

Modalità di intervento e restituzione dei veicoli

In alcune occasioni, gli agenti sono riusciti a sorprendere i ladri mentre erano ancora in azione, bloccando così il furto sul nascere. In altri casi, invece, il rinvenimento dei veicoli è avvenuto dopo una rapida attività investigativa, che ha permesso di localizzare e recuperare i mezzi in tempi brevi. Nel corso dell’anno appena concluso, sono stati rinvenuti e riconsegnati ai proprietari 487 veicoli. Quando il proprietario non è in grado di raggiungere immediatamente il luogo del ritrovamento, il veicolo viene affidato temporaneamente a un deposito autorizzato.

Comunicazione tempestiva e gratitudine dei cittadini

In numerose circostanze, sono stati gli stessi poliziotti ad avvisare i proprietari dell’avvenuto furto delle loro auto o moto. In molti casi, i cittadini, ancora ignari di quanto accaduto, hanno raggiunto gli agenti sul posto del rinvenimento, manifestando riconoscenza e gratitudine per l’efficacia e la rapidità dell’intervento.

Prevenzione dei danni e contrasto al mercato nero

L’efficacia e la tempestività delle operazioni hanno permesso di recuperare i veicoli in condizioni integre, evitando che venissero smontati e i pezzi immessi nel mercato nero dei ricambi. In questo modo, sono stati sottratti svariate migliaia di euro ai circuiti illeciti, limitando i danni economici per i proprietari e per la collettività.

Contrasto al fenomeno del “cavallo di ritorno”

Un ulteriore aspetto dell’attività della Polizia di Stato a Catania riguarda la lotta contro il cosiddetto “cavallo di ritorno”, una pratica estorsiva che consiste nel richiedere una somma di denaro al proprietario per la restituzione del veicolo rubato. Grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla presenza costante delle pattuglie, gli agenti della Questura hanno fronteggiato con successo anche questo fenomeno criminale, tutelando i cittadini da ulteriori danni e ricatti.

IPA