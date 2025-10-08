Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei mezzi recuperati e tre capannoni ispezionati a Cornaredo dove la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno permesso di restituire al legittimo proprietario veicoli e attrezzature rubate per un valore di circa 300mila euro. I fatti si sono svolti lunedì scorso, nell’hinterland milanese, dove le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto segnalazioni da un sistema GPS installato su uno dei mezzi sottratti a un’azienda di scavi e movimento terra. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Commissariato di Rho Pero e il Comando di Polizia Locale di Cornaredo, nonostante i tentativi dei ladri di eludere i controlli tramite la tecnica del “GPS spoofing”.

Il comunicato delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo il furto avvenuto il 23 settembre scorso ai danni di un’azienda specializzata in scavi e movimento terra. I malviventi avevano sottratto due autocarri, una vibrofinitrice, uno stendi asfalto, un rullo compressore e un mezzo di compattazione dell’asfalto, strumenti fondamentali per l’attività dell’impresa. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 300mila euro.

Il ruolo decisivo del GPS e la sfida dello spoofing

L’indagine è stata resa possibile grazie alle localizzazioni trasmesse da un sistema GPS installato su uno dei mezzi rubati. Tuttavia, il lavoro degli agenti si è rivelato particolarmente complesso a causa della presenza di un sofisticato sistema di GPS spoofing. Questa tecnica, sempre più diffusa tra i criminali, consiste nella manipolazione del segnale GPS attraverso la generazione di segnali falsi da parte di un cosiddetto “spoofer”, con l’obiettivo di depistare le forze dell’ordine e rendere difficile la localizzazione dei beni sottratti.

Le ricerche nell’area industriale e la scoperta dei mezzi

Nonostante le difficoltà tecniche, la sinergia tra il Commissariato P.S. Rho Pero e il personale della Polizia Locale di Cornaredo ha permesso di circoscrivere l’area di ricerca. Dopo accurate indagini, gli agenti hanno individuato i mezzi rubati all’interno del civico 16 di via Copernico, in una zona industriale della città. L’ispezione ha interessato tre capannoni contigui e un’area esterna di pertinenza, dove erano stati parcheggiati i veicoli sottratti.

Il ritrovamento di altre auto e le indagini in corso

Durante l’ispezione dei capannoni, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche una carcassa di Fiat Panda, risultata anch’essa oggetto di furto. All’interno del magazzino sono state trovate inoltre circa sette carcasse di autovetture, per le quali sono attualmente in corso accertamenti per verificare se anch’esse siano state rubate. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i reali utilizzatori della struttura, che sarebbe stata adibita all’occultamento della refurtiva.

La tecnologia al servizio della sicurezza

Il caso di Cornaredo mette in luce l’importanza delle tecnologie di localizzazione satellitare nella lotta contro i furti di veicoli e attrezzature. Nonostante i tentativi dei criminali di eludere i controlli tramite tecniche avanzate come il GPS spoofing, la tempestività e la competenza delle forze dell’ordine hanno permesso di recuperare la refurtiva e restituirla al legittimo proprietario. L’operazione rappresenta un esempio di come la sinergia tra tecnologia e professionalità possa fare la differenza nella prevenzione e nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

IPA