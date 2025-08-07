Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata restituita al patrimonio pubblico una preziosa opera d’arte: il dipinto su tavola raffigurante la “Trinità“, attribuito a Gherardo Starnina, è stato consegnato al Museo Regionale “Abatellis” di Palermo dopo essere stato oggetto di confisca a seguito di un’indagine coordinata. La cerimonia si è svolta il 6 agosto 2025 presso la sede museale, alla presenza delle autorità regionali e del Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra i Carabinieri TPC, la Procura della Repubblica e gli enti di tutela dei beni culturali, dopo che erano emerse irregolarità documentali sull’opera, esportata illecitamente all’estero e venduta per 500.000 euro circa.

La fonte della notizia e il contesto dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cerimonia di riconsegna del dipinto “Trinità” si è svolta nel tardo pomeriggio del 6 agosto 2025 presso il Museo Regionale “Abatellis” di Palermo. Il protagonista della consegna è stato il Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo, che ha affidato l’opera all’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Il dipinto, attribuito a Gherardo Starnina (1354-1413), era stato oggetto di confisca dopo una lunga vicenda giudiziaria, essendo parte di una collezione privata sottoposta a vincolo.

Le indagini e la collaborazione tra istituzioni

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il successo dell’operazione è stato il risultato di un intenso lavoro di squadra. La Procura della Repubblica di Palermo ha coordinato le indagini, mentre il Nucleo Carabinieri TPC di Palermo ha collaborato strettamente con gli enti di tutela dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. L’intera vicenda ha avuto origine da una segnalazione tempestiva dell’Ufficio Esportazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, che aveva rilevato alcune irregolarità documentali relative all’opera.

L’esportazione illecita e il sequestro dell’opera

Gli accertamenti condotti in sinergia tra il Nucleo Carabinieri TPC di Palermo e il Reparto Operativo del Comando Carabinieri TPC di Roma, con il supporto degli enti di tutela, hanno permesso di certificare che il dipinto era stato oggetto di esportazione illecita all’estero. L’opera, appartenente a una collezione privata vincolata, era stata venduta per circa 500.000 euro a un gallerista d’arte straniero, risultato estraneo ai fatti. Le indagini hanno portato al sequestro del dipinto al valico di frontiera di Ventimiglia, impedendo così la sua definitiva uscita dal territorio nazionale.

La sentenza della Cassazione e la restituzione al pubblico

Dopo un articolato iter giudiziario, la Corte di Cassazione ha disposto la confisca dell’opera e la sua assegnazione all’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. L’ente ha quindi destinato il dipinto al Museo Regionale “Abatellis” di Palermo, dove potrà essere ammirato dal pubblico e valorizzato come parte integrante del patrimonio culturale siciliano.

Il valore artistico della tavola di Starnina

L’opera restituita è una raffinata tavola a fondo oro, dominata dalla figura di Dio Padre benedicente, con la colomba dello Spirito Santo e il Cristo Crocifisso. Attribuita a Gherardo di Jacopo, detto lo Starnina, uno dei maggiori esponenti della corrente tardogotica italiana, la tavola testimonia l’influenza delle esperienze artistiche maturate dall’autore tra Firenze, la Francia e la Spagna. Starnina, discepolo di Antonio Veneziano, soggiornò a Toledo e Valencia, dove assimilò i modelli figurativi del gotico internazionale, che poi diffuse a Firenze, ottenendo importanti commissioni e lasciando un segno profondo nella cultura artistica fiorentina.

Le caratteristiche stilistiche e il contributo di Starnina

La formazione spagnola di Starnina si riflette nel trattamento raffinato dei decori tessili e nel cromatismo ricercato dei dettagli, elementi che si fondono con la monumentalità delle figure e i panneggi ampi e solidi, tipici della tradizione italiana. L’artista ha saputo innestare sulla monumentalità giottesca un nuovo linguaggio gotico, caratterizzato da dorature estese, colori vivaci e una minuziosa attenzione ai particolari, come si può osservare nei serafini della tavola. Il suo contributo è stato fondamentale per l’evoluzione della pittura fiorentina tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento.

La dichiarazione dell’Assessore regionale

Al termine della cerimonia di consegna, l’Assessore regionale dei Beni Culturali, dottor Francesco Paolo Scarpinato, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, elogiando la dedizione, la competenza e lo spirito di servizio dimostrati negli anni nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. L’Assessore ha definito l’operazione “eccezionale”, evidenziando come la restituzione dell’opera rappresenti non solo un recupero di valore storico e artistico, ma anche una prova concreta dell’efficacia della collaborazione tra istituzioni.

Il significato della restituzione per la collettività

Secondo l’Assessore Scarpinato, la consegna della tavola di Starnina costituisce un motivo di orgoglio per l’Assessorato e per tutte le istituzioni coinvolte, confermando la validità della sinergia tra Procura, Carabinieri TPC e enti di tutela. L’opera, ha sottolineato, non appartiene soltanto al museo, ma all’intera collettività, che ha il diritto di conoscerla, ammirarla e custodirla. La vicenda si conclude così con un messaggio positivo: la tutela del patrimonio culturale è un dovere condiviso e una responsabilità verso le generazioni future.

