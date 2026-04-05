Recuperato il pilota disperso Iran, esultano gli Usa ma c’è preoccupazione sulle condizioni di salute di Trump

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Gli Stati Uniti hanno recuperato con un’operazione speciale il secondo pilota dell’F-15E abbattuto in Iran, confermando che il militare è salvo. La tensione in Medio Oriente continua però a crescere per l’ultimatum di Trump sullo Stretto di Hormuz. Intanto, la Casa Bianca smentisce ufficialmente le voci di un ricovero del Presidente Usa al Walter Reed Military Medical Center, definendole prive di fondamento.

Il salvataggio del secondo pilota dell’F-15E in Iran

Nelle prime ore di domenica 5 aprile 2026, le forze speciali degli Usa hanno portato a termine il recupero del secondo aviatore disperso in Iran dopo l’abbattimento di un caccia F-15E Strike Eagle avvenuto venerdì scorso durante una missione di sorvolo nelle province del sud-ovest iraniano.

Donald Trump, attraverso la piattaforma Truth, ha definito l’intervento come una delle manovre di ricerca e salvataggio più audaci della storia americana, confermando che l’ufficiale, un Colonnello, è sano e salvo nonostante le ferite riportate.

L’operazione non ha registrato vittime tra il personale statunitense coinvolto, sebbene l’agenzia iraniana Mehr riferisca di colpi esplosi contro i mezzi di soccorso e che i Pasdaran abbiano dichiarato all’agenzia Fars di aver distrutto un secondo velivolo nemico impegnato nelle ricerche nella regione di Isfahan.

L’ ultimatum sullo Stretto di Hormuz e la situazione in Medio Oriente

Nella notte tra sabato e domenica, missili e droni hanno colpito impianti petroliferi e di desalinizzazione in Kuwait e industrie dell’alluminio negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono stati segnalati raid e stati di allerta anche nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le sue forze aeree hanno già neutralizzato il 70% della capacità produttiva di acciaio dell’Iran. Tra gli obiettivi colpiti figura anche il ponte B1, un’arteria strategica utilizzata dai Pasdaran per il trasporto di armamenti, il cui bombardamento ha causato 8 morti e 95 feriti.

Intanto, Donald Trump ha ribadito l’ultimatum fissato per lunedì 6 aprile: se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto, l’amministrazione statunitense promette di scatenare l’inferno contro il regime. Di contro, il comandante Ali Jahanshahi ha minacciato una risposta militare ancora più violenta, mentre il presidente del parlamento Ghalibaf ha ironizzato sulla mancanza di una strategia chiara da parte della Casa Bianca.

Le speculazioni sulle condizioni di salute di Donald Trump

Negli Usa l’attenzione pubblica si è però spostata sulle condizioni di salute di Trump, dato che in queste ore si sono diffuse sui social indiscrezioni riguardanti un presunto ricovero del Presidente presso il Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda.

Voci alimentate dal fatto che il tycoon non appariva in pubblico da mercoledì sera e che aveva cancellato all’ultimo momento il consueto viaggio verso la residenza di Mar-a-Lago, in Florida.

La Casa Bianca è intervenuta ufficialmente per smentire ogni allarme sanitario. Steven Cheung, portavoce della presidenza, ha dichiarato su X: “Non c’è mai stato un Presidente che abbia lavorato più duramente per il popolo americano del Presidente Trump. In questo fine settimana di Pasqua, ha lavorato senza sosta alla Casa Bianca e nello Studio Ovale. Dio lo benedica”.