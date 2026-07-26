Recuperato nel lago di Como il corpo del turista olandese morto per salvare il figlio: aveva 45 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un drammatico incidente sul Lago di Como, dove le operazioni di soccorso si sono concluse con il triste ritrovamento del salma di un turista olandese. La vittima è il quarantacinquenne Mattheus Gosseling, disperso da sabato 25 luglio dopo essersi gettato in acqua per prestare soccorso al figlio sedicenne in forte difficoltà a causa delle correnti. Il tragico evento si è consumato nello specchio d’acqua antistante il comune di Menaggio.

Lago di Como, morto per salvare il figlio

Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine riportate da ANSA, l’uomo aveva noleggiato un’imbarcazione per trascorrere una giornata al largo insieme ai tre figli.

Quando il primogenito ha incontrato gravi problemi nel nuotare, il 45enne si è immediatamente tuffato dalla barca per sostenerlo.

Mentre il ragazzo è stato afferrato per un braccio e tratto in salvo grazie all’intervento provvidenziale di un passante a bordo di una tavola da paddle, il padre è stato sopraffatto dalle correnti ed è improvvisamente scomparso sotto la superficie.

Il natante su cui si trovavano gli altri due ragazzi si era nel frattempo allontanato, complicando le manovre di rientro del genitore.

Il ritrovamento del corpo del turista olandese

L’allarme è scattato tempestivamente, attivando la macchina dei soccorsi composta da Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Carabinieri.

Le ricerche nello specchio d’acqua vicino a Menaggio si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione del fondale.

Soltanto grazie all’impiego di strumentazioni ad alta tecnologia come sonar e telecamere subacquee, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a individuare il corpo del turista olandese, adagiato a circa 25 metri di profondità.

La vittima è il quarantacinquenne Mattheus Gosseling.

Il supporto psicologico per i figli del turista olandese

Raggiunta la salma a quella profondità, i sub hanno completato il recupero coordinandosi con le motovedette della Guardia Costiera.

La salma è stata trasportata a riva e successivamente trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Como, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali di rito.

La comunità locale si è stretta attorno ai tre ragazzi, assistiti dalle autorità consolari e dai servizi di supporto psicologico al momento del doloroso rientro a terra.