Recupero corpi degli italiani morti alle Maldive, corsa contro tempo e squali: missione col rebreather, cos'è

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È corsa contro il tempo e contro gli squali per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione ad Alimathà, isola dell’atollo Vaavu. Nelle scorse ore, da un aeroporto svedese è partita alla volta di Malè, capitale maldiviana, una squadra di esperti sub-speleologi finlandesi di Dan Europe (Divers Alert Network Europe), organizzazione medica per la sicurezza dei subacquei che da decenni opera nei salvataggi estremi. L’associazione, nata in Italia, ha una rete di esperti sparsi in tutto il mondo. I sub selezionati per tentare di rintracciare e portare a terra i cadaveri inizieranno la missione nella giornata di domenica 17 maggio.

Sub morti alle Maldive, per il recupero corpi si attiva Dan Europe

Vista la situazione drammatica, la Farnesina e il governo delle Maldive hanno accettato l’aiuto di Dan Europe. Laura Marroni, Ceo dell’organizzazione, sta coordinando le operazioni dalla sede di Roseto degli Abruzzi.

Intervistata dal quotidiano La Repubblica, Marroni ha spiegato che venerdì ha ricevuto l’ok da Farnesina, consolato, ambasciata e autorità locali. Ha aggiunto che è stato selezionato il miglior team di esperti subacquei disponibili, ossia la squadra finlandese.

Greenpeace Italia

Si tratta di coloro che sono stati protagonisti delle operazioni di salvataggio della grotta di Plura in Norvegia o del recupero dei ragazzi in Thailandia.

“Sono molto competenti e sanno come muoversi. Domenica dovrebbero iniziare, ma dipende dal meteo. Il problema, poi, potrebbe essere l’attrezzatura”, ha riferito la Ceo che ha poi sottolineato come sul posto ci siano poche attrezzature tecniche da utilizzare.

“Abbiamo fatto fatica anche a reperire l’elio. Là c’è poco: le Maldive non sono famose per immersioni profonde o in grotte, per cui manca formazione o organizzazione per recuperi di questo tipo”, ha proseguito Marroni.

Operazione con il sistema rebreather: cos’è

Per il recupero dei corpi i sub scenderanno con il sistema rebreather. “Si tratta di una particolare apparecchiatura subacquea che permette il ricircolo e riciclo dell’aria e dunque di stare sotto più a lungo – ha raccontato l’esperta -. Con il rebreather si può operare anche per ore: fra i 50-60 metri, a seconda dei gas che riusciremo a trovare, la squadra potrà stare là sotto anche quattro ore. Useranno una miscela “trimix” che oltre a ossigeno e azoto comprende l’elio: lo abbiamo trovato in loco, ma la scorta è poca”.

Marroni ha aggiunto che la missione sarà condotta da tre persone dotate di scooter subacquei, fondamentali qualora ci si imbattesse in forti correnti.

“Con questi mezzi – ha dichiarato l’esperta – dovrebbero poter recuperare tutto: i corpi e anche le attrezzature dei sub, necessarie per capire che cosa è successo”.

I corpi da trovare sono la priorità. Anche perché, ha evidenziato Marroni, c’è da fare in fretta perché in acque calde come quelle maldiviane non si sa esattamente che fauna c’è nella grotta: “Non possiamo escludere i rischi di predatori come gli squali o impatti di tipo ambientale. Durante recuperi del passato, in Egitto ad esempio, è accaduto il peggio. Quindi ogni ora che passa è decisiva”.

Gli esperti selezionati possono scendere, con l’attrezzatura adatta, oltre i 150 metri. Marroni ha ribadito che chi opererà sono sub tra i più competenti al mondo per queste missioni.

L’opinione di Laura Marroni sulle cause dell’incidente nelle grotte di Alimathà

Per quanto riguarda le cause che avrebbero provocato i cinque decessi, Marroni ha premesso di non volere fare congetture per ora. Dall’altro lato ha rimarcato “che l’aria non è la miscela perfetta per quella profondità. Se è vero che andavano ad aria o che usavano i 12 litri significa che là sotto una volta arrivati nelle grotte potevano starci appena cinque minuti”.

“Quindi – ha proseguito – prevedevano un rapido passaggio oppure ipotizzo siano finiti in qualche modo più in profondità del previsto, forse per correnti o un incidente. Erano professionisti e non si sarebbero mai spinti laggiù impreparati: qualcosa non torna”.

Infine ha evidenziato che in ambienti come le grotte di Alimathà spesso c’è scarsa visibilità e se un sub riscontra un problema “tutto si compromette”. “Parliamo di situazioni molto complesse: se perdi l’uscita, laggiù, allora non torni più”, ha concluso.