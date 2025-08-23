Recupero della salma dell'alpinista Luca Sinigaglia sul Podeba Peak, ricerche sospese: i motivi della scelta

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sospese le ricerche per recuperare il cadavere di Luca Sinigaglia, l’alpinista milanese 50enne morto il 15 agosto in cima alla vetta del Podeba Peak, in Kirghizistan. L’uomo è deceduto mentre stava cercando di salvare l’amica russa Natalia Nagovitsyna. La missione organizzata per rintracciare la salma di Sinigaglia è stata interrotta a tempo indeterminato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Interrotte le ricerche per recuperare la salma dell’alpinista Luca Sinigaglia

Ricerche sospese a data da destinarsi, nell’attesa che il meteo migliori. Nel frattempo il portavoce del ministero delle Emergenze kirghiso, Adil Chargynov, ha spiegato che “tutti gli alpinisti e tutti gli esperti concordano sul fatto che purtroppo Nagovitsyna non sia più viva”.

L’alpinista russa era rimasta bloccata, con una gamba fratturata, a 7.200 metri di quota. Sinigaglia è morto nel tentativo di salvarla.

“Oggi l’elicottero non partirà e purtroppo non si farà nulla”, ha dichiarato, come riferito da La Repubblica, Manuel Munari, pilota di elicottero e coordinatore delle operazioni da terra al campo base avanzato a Biškek.

Munari è volato in Kirghizistan assieme a Mario Sottile (pilota di elicottero) e Michele Cucchi (guida alpina). Sono loro tre i membri della squadra che è partita dall’Italia per recuperare il corpo dell’alpinista e per, eventualmente, soccorrere Nagovitsyna, seppur le chance di trovarla viva sono purtroppo bassissime.

“La situazione adesso è in stand by, sta diventando buio e le condizioni meteorologiche non intendono migliorare”, ha riferito Munari.

Della vicenda si sta interessando anche la Farnesina che, nelle scorse ore, tramite un comunicato, ha reso noto che sta monitorando con attenzione il caso e che è in contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima.

“La squadra è pronta per il decollo e occorre solo il via libera da parte del governo del Kirghizistan che a quanto pare è restio e non ha ancora dato l’autorizzazione che deve arrivare dal presidente”, ha spiegato Agostino Da Polenza, alpinista e storico capo spedizione nelle regioni dell’Himalaya e Karakorum.

Kirghizistan, le autorità hanno deciso di sospendere la missione

Le autorità kirghise hanno disposto lo stop alle ricerche. “A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, tutte le operazioni di soccorso sono state sospese”, ha dichiarato Chargynov. In questo momento, sulla vetta del Podeba Peak, di notte ci sono 30 gradi sotto zero. Inoltre imperversano raffiche di vento e tempeste di neve.

Il responsabile del campo base del Picco della Vittoria, Dmitry Grekov, ha detto che si sa “dove si trova l’alpinista russa”, ma che al momento “è impossibile arrivarci”.

Munari non d’accordo con il ministro kirghiso

Munari non è totalmente d’accordo con il ministro delle Emergenze kirghiso che ha sostenuto che per Nagovitsyna non ci sia più alcuna speranza.

“Non hanno la certezza che sia morta – ha spiegato l’italiano -, l’ultimo avvistamento è stato con un drone tre giorni fa in cui si vede Nagovitsyna muovere una mano fuori dalla tenda. Possiamo fare tante supposizioni ma l’unico modo per avere la certezza è andare lassù e ci riusciremo”.

L’obbiettivo principale della squadra di soccorso guidata da Munari è di dare precedenza al recupero della salma di Sinigaglia e, poi, in un secondo momento, di impegnarsi in un altro giro di ricognizione per raggiungere l’alpinista russa. Un’operazione che, ha sottolineato Munari, richiederà “non più di 45 minuti”.