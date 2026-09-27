Redazione di Report contro il ritorno di Sigfrido Ranucci, "o lui o noi , clima grottesco e surreale"
La redazione di Report si oppone a un eventuale ritorno alla conduzione di Sigfrido Ranucci, qualora il tribunale del lavoro si pronunciasse in suo favore
Tensione alle stelle nei corridoi di Report. Dopo essere riusciti a respingere l’imposizione della Rai sulla nuova conduzione del programma, travolto dall’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci, la redazione si oppone adesso a un eventuale ritorno alla guida del programma del giornalista, che potrebbe essere stabilito dal tribunale del lavoro.
- Il clima "grottesco e surreale" dentro Report
- L'aut aut della redazione
- L'attesa della decisione sul reintegro di Ranucci
Il clima “grottesco e surreale” dentro Report
A riportare il clima “grottesco e surreale” raccontato dai giornalisti della redazione di Report è il Corriere della Sera, descrivendo lo scenario dei nuovi co-conduttori Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi appartati insieme ai co-autori Giulio Valesini e Bernardo Iovene, mentre dall’altra parte del piano Ranucci rimane arroccato nella sua stanza in attesa di buone nuove dal tribunale del lavoro.
“Se c’è lui a volte discutiamo nei corridoi per non farci sentire” è la testimonianza di uno degli inviati.
L’aut aut della redazione
A confermare l’atmosfera da separati in casa nella redazione, con parte dei giornalisti che nel frattempo sarebbe anche costretta a guardarsi le spalle dai colleghi fedeli all’erede di Milena Gabanelli, è l’aut aut dichiarato in caso di reintegro del conduttore.
“O lui o noi” avrebbe detto la squadra guidata da Di Pasquale e Piervincenzi.
“Immagino mi caccerà via…” ha affermato in un’intervista a Un Giorno da pecora su Radio 1 il giornalista ex presentatore di Nemo, di fronte allo scenario di un ritorno di Ranucci.
L’attesa della decisione sul reintegro di Ranucci
Il presentatore avrebbe ancora quindici giorni per decidere di lasciare la trasmissione e accettare uno dei tre incarichi proposti in alternativa, come corrispondente dal Cairo, con un ruolo all’interno di RaiNews o Tg3.
Ranucci sembrerebbe però avere tutta l’intenzione di aspettare la decisione del tribunale del lavoro sul ricorso urgente contro la rimozione dalla conduzione di Report, presentato dai suoi avvocati il 15 settembre.
Le parti hanno fino al 30 settembre per depositare le note, poi la giudice emetterà la sentenza, con la possibilità del reintegro immediato alla conduzione, del rientro nella redazione, la conferma della rimozione o l’indennizzo.
Se, come già avvenuto per i casi Santoro, Ruffini e Di Bella, dovesse arrivare il reintegro, la Rai avrebbe ancora la facoltà di opporsi.