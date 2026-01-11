Redditi dei parlamentari, 99 onorevoli non hanno pubblicato nulla violando la legge sulla trasparenza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono 99 i parlamentari che non hanno rispettato gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge che impone la pubblicazione della dichiarazione dei redditi e delle variazioni patrimoniali. Il termine fissato era il 30 novembre scorso, ma a distanza di quasi un mese e mezzo la documentazione risulta ancora assente. Il partito più inadempiente è quello che ha fatto della trasparenza il suo mantra: si tratta del Movimento 5 Stelle.

La legge sulla pubblicazione dei redditi dei parlamentari

La legge che impone la pubblicazione dei redditi dei parlamentari è la n. 441 del 5 luglio 1982, e la scadenza a novembre si deve all’articolo 3 della norma.

La Camera è più indisciplinata del Senato: mancano all’appello le dichiarazioni di 89 deputati su 400, pari al 22,25% degli eletti a Montecitorio, e di 10 senatori su 205, compresi i senatori a vita, pari al 4,87% dei componenti di Palazzo Madama.

ANSA

Attesa per la dichiarazione dei redditi di Matteo Renzi

Tra i nomi più rilevanti figura quello di Matteo Renzi, il parlamentare più noto tra coloro che non hanno ancora pubblicato i propri redditi. L’ex presidente del Consiglio è uno dei dieci senatori inadempienti ed è l’unico leader politico che continua a tenere riservata la propria dichiarazione.

Si tratta della dichiarazione 2025 relativa ai redditi del 2024, anno in cui non era ancora entrata in vigore la norma che dal 1° gennaio 2025 limita a 100 mila euro i compensi per consulenze all’estero.

Proprio per questo la dichiarazione mancante è particolarmente attesa e potrebbe attestare un reddito molto elevato, considerata l’attività privata che ha portato avanti Renzi, come consulente e come conferenziere, soprattutto nel mondo arabo.

Redditi online, M5S il più inadempiente

Nell’elenco degli inadempienti del Senato compaiono anche il senatore a vita Renzo Piano, il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, il senatore del PD Franco Mirabelli, oltre agli esponenti di Fratelli d’Italia Gaetano Nastri e Cinzia Pellegrino.

Alla Camera risultano inadempienti anche due membri del governo: i sottosegretari Gian Marco Mazzi (FdI) e Matilde Siracusano (Forza Italia).

Tra i deputati figurano dall’ex ministro Vincenzo Amendola al capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli, da Deborah Bergamini (FI) a Gianni Cuperlo (PD), dal vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa all’ex sottosegretaria Augusta Montaruli (FdI, quella che fece “Bau Bau” a un avversario politico), da Elisabetta Piccolotti (deputata di Avs e compagna di Nicola Fratoianni) e Lia Quartapelle (PD), al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) e Arturo Scotto (PD).

La forza politica che ha violato maggiormente la legge sulla trasparenza è, a sorpresa, il Movimento 5 Stelle: pur con il leader Giuseppe Conte in regola, risulta inadempiente il 36,73% dei suoi parlamentari. Il risultato stona con le storiche battaglie sulla trasparenza.

Seguono Forza Italia con il 28,84%, Fratelli d’Italia con il 23,27%, il Pd con il 20% e la Lega, che con il 10% è il partito più ligio tra quelli maggiori.

Il ruolo dei presidenti di Camera e Senato

La legge prevede conseguenze precise per chi non rispetta gli obblighi: il presidente della Camera di appartenenza deve diffidare l’inadempiente a mettersi in regola entro quindici giorni e, in caso di ulteriore inosservanza, darne comunicazione all’Assemblea. Ad oggi, però, né Ignazio La Russa né Lorenzo Fontana hanno reso noto se le diffide siano state inviate e se i nomi siano stati comunicati alle rispettive Aule.