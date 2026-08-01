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È di 600.000 euro il valore complessivo dei beni confiscati a un pregiudicato residente a Canicattì, nell’ambito di un’operazione condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Palermo su proposta del Questore di Agrigento, è stato eseguito il 30 luglio e rappresenta l’esito di indagini patrimoniali che hanno evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati e le disponibilità economiche dell’uomo e della sua famiglia, ritenendo il patrimonio frutto di attività illecite.

Il patrimonio confiscato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento – Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali – ha dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Palermo. Il provvedimento è stato adottato su proposta del Questore di Agrigento nei confronti di un pregiudicato residente a Canicattì, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

La misura ha riguardato un patrimonio del valore complessivo stimato in circa 600.000 euro. Gli accertamenti patrimoniali, svolti dalla Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali, hanno permesso di individuare beni e disponibilità economiche che, secondo gli investigatori, non trovavano giustificazione nei redditi dichiarati dal soggetto e dal suo nucleo familiare.

Il profilo del destinatario della confisca

Il destinatario della misura è stato negli anni oggetto di numerosi procedimenti penali. Nel 1998 era già stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno dal Tribunale di Agrigento per reati contro il patrimonio. Successivamente, nel 2004, è stato condannato in via definitiva per riciclaggio. Nel 2018 è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento per tentata estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatti commessi tra il 2017 e il 2018 in concorso con un soggetto appartenente all’organizzazione criminale denominata “Stidda”, attiva nel territorio agrigentino. Per questi reati è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione, sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Palermo nel novembre 2024.

Le motivazioni del provvedimento

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale qualificata del soggetto, elemento indispensabile per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Le indagini economico-finanziarie, estese a un significativo arco temporale, hanno evidenziato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e le disponibilità economiche accertate, consentendo di ricondurre il patrimonio confiscato a proventi di attività illecite.

L’azione delle forze dell’ordine e il contrasto alla criminalità

Accogliendo integralmente la proposta del Questore di Agrigento, il Tribunale di Palermo ha disposto la confisca dei beni individuati dagli investigatori della Divisione Polizia Anticrimine. L’esecuzione del provvedimento rappresenta un risultato significativo nell’azione di contrasto alla criminalità e al reimpiego dei proventi illeciti, confermando l’efficacia delle misure patrimoniali come strumento fondamentale di prevenzione e tutela della legalità sul territorio.

L’operazione, portata a termine il 30 luglio, si inserisce in un più ampio contesto di iniziative volte a colpire i patrimoni accumulati attraverso reati e a rafforzare la presenza dello Stato nella lotta contro le organizzazioni criminali. Il sequestro di beni per 600.000 euro rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata e un segnale di attenzione costante da parte delle forze dell’ordine nei confronti delle infiltrazioni illecite nell’economia locale.

IPA