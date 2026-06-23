Reddito di cittadinanza, scoperti 3300 falsi poveri: danno da 43 milioni di euro

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Oltre 3.300 percettori del reddito di cittadinanza sono stati individuati come indebiti beneficiari, con un danno accertato di oltre 43 milioni di euro: questo il bilancio di una vasta operazione condotta dall’INPS e dalla Guardia di Finanza, finalizzata al contrasto delle indebite percezioni di prestazioni previdenziali e assistenziali. L’attività, avviata dal mese di gennaio 2025, è stata resa possibile grazie a un protocollo di intesa tra le due istituzioni e a un’analisi di rischio mirata.

Analisi di rischio e collaborazione istituzionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è frutto di una stretta collaborazione tra INPS e Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza. L’obiettivo è stato quello di contrastare le frodi legate al reddito di cittadinanza, attraverso l’integrazione delle banche dati e lo scambio informativo con il Ministero della Giustizia.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata su due principali categorie di beneficiari: da un lato, coloro che non avevano dichiarato lo stato detentivo o la presenza di condanne penali per reati ostativi; dall’altro, i titolari di partite IVA o di cariche societarie, situazioni considerate incompatibili con la percezione del sussidio.

Scambio informativo e individuazione delle domande a rischio

Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, grazie allo scambio di dati con il Ministero della Giustizia, sono state isolate oltre 5.700 domande potenzialmente a rischio frode. Queste posizioni sono state segnalate al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, che ha ulteriormente affinato i controlli, portando alla segnalazione di 4.374 posizioni ai reparti territoriali della Guardia di Finanza.

Le verifiche effettuate hanno confermato un tasso di irregolarità superiore all’82%, con un indebito complessivo che supera gli 8,7 milioni di euro. Questo dato evidenzia la gravità e la diffusione del fenomeno delle indebite percezioni di prestazioni assistenziali.

Beneficiari con cariche societarie e partite IVA

Il secondo filone di indagine ha riguardato i beneficiari del reddito di cittadinanza che risultavano titolari di cariche o partecipazioni in società, sia tra artigiani e commercianti sia in imprese con dipendenti. Le verifiche, estese su tutto il territorio nazionale, hanno permesso di accertare oltre 2.600 irregolarità, pari a più della metà delle posizioni controllate. In questi casi, le irregolarità sono state riconducibili principalmente all’omessa dichiarazione della presenza di cariche sociali o dell’attivazione della partita IVA, con un indebito superiore ai 36 milioni di euro.

Revoca dei benefici e segnalazioni all’Autorità Giudiziaria

Per tutte le posizioni irregolari sono state avviate le procedure di revoca del beneficio e di recupero delle somme indebitamente erogate. Inoltre, nei casi con riflessi penali, è stata effettuata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale avvio di procedimenti per reati connessi.

L’efficacia del modello di controllo integrato

I risultati ottenuti confermano l’efficacia di un modello basato sull’integrazione sistematica delle banche dati, sull’analisi del rischio e su uno scambio informativo strutturato tra le istituzioni coinvolte. L’INPS, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha ribadito il proprio impegno a garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche e la tutela dei cittadini che accedono legittimamente alle prestazioni del sistema di welfare nazionale.

Impatto sull’intero territorio nazionale

L’operazione, che ha interessato tutto il territorio nazionale, rappresenta un importante passo avanti nel contrasto alle frodi e nella salvaguardia delle risorse destinate al sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di indebita percezione di prestazioni assistenziali.

IPA